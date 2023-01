Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 35ème journée : Grenoble vs Briançon 6 - 1 (1-0 1-0 4-1) Le 24/01/2023 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Briançon ] Grenoble répète ses gammes Pôle Sud accueille pour la seconde fois Briançon, encore et toujours lanterne rouge 70 points derrière Grenoble. On notera le retour de Treille, dont le gabarit avait manqué pour gêner Pintaric lors du match de vendredi face à Rouen, ainsi que celui d’Aubin qui reprend doucement sur la 4e ligne. Jalasvaara et Onno sont toujours blessés alors que Fabre et Stepanek sont laissés au repos. Côté Diables Rouges on suivra Jan Broz le gardien réalisant le plus d’arrêts de la ligue (1027 en 33 matches) et Kurepanov leur meilleur pointeur (50e avec 22 points) alors que Lazzaroni et Vrielynck sont absents. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 25/01/2023 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3778 spectateurs Arbitres : MM. Drif et Furet assistés de MM. Briolat et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 08.40 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Joël Champagne) ; 32.42 Nicolas Deschamps (ass Jere Rouhiainen et Maxim Lamarche) ; 44.06 Jere Rouhiainen (ass Timothé Quattrone et Adel Koudri) ; 48.26 Brent Aubin (ass Julien Munoz et Bobby Raymond) ; 56.42 Joël Champagne (ass Alexandre Pascal et Pierre Crinon) ; 59.16 Markus Poukkula (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy)

Briançon : ; 43.45 Denis Kurepanov (ass Artyom Garifullin) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Briançon



Grenoble ne perd pas de temps à s’installer mais les premières tentatives sont contrées ou stoppées par Broz de suite dans son match. Briançon procède par contres et Nimenko s’assure également que Garnier est bien là (5e) imité par Fauchon ou encore Leger pour une première belle présence en zone offensive. Deschamps de son côté fait le grand tour de la cage et prend un lancer bien capté par le portier. Première supériorité numérique grenobloise, Deschamps est à la mène et sert Aurélien Dair, isolé au second poteau, qui ouvre le score [1-0 / 8’40’’]. Briançon retourne en zone offensive et provoque la faute grenobloise. Le jeu de puissance s’installe si bien que Huna n’est pas loin de tromper Garnier (12e) . A nouveau au complet, Grenoble se projette à l’avant, Treille enrhume joliment son vis-à-vis mais sa passe ne trouve pas preneur. Les Diables Rouges continuent de se montrer offensifs par Kurepanov (15e). Le jeu va d’une zone à l’autre, Hardy d’un missile de la bleue trompe Broz, mais Lazzaroni présent au poteau dévie du patin (17e). Broz est une seconde fois sauvé par un coéquipier ; Kurepanov repousse du patin la tentative de Rouhiainen qui venait de faire le tour de la cage. Les Diables Rouges se sortent brillamment de ce premier tiers et ne cèdent pas aux assauts grenoblois grâce à leur gardien et un collectif à toute épreuve.



photo: Jean-Christophe Salomé



Nouvelle bonne entrée grenobloise dans le second tiers qui mène Briançon à la faute. Le jeu de puissance, bien organisé, n’est pas concrétisé. De retour à 5, Klima s’offre une première occasion mais Garnier veille (25e). On assiste à quelques allers-retours improductifs et une longue séquence ennuyeuse. Passée la mi tiers, les locaux tentent de mettre du rythme mais se font contrer ; Hardy fait la faute (31e) pour le second jeu de puissance de Briançon, très perturbé par les grenoblois qui ne laissent pas leurs adversaires s’installer et encore moins tirer. Au retour d’Hardy, Deschamps s’échappe et ne laisse aucune chance au gardien sur un lancer précis [2-0 / 32’42’’]. Munoz se fait à son tour prendre par la patrouille et les unités spéciales haut-alpines sont en place. De la jambière Garnier dévie le lancer de Klima et sauve du bouclier sur celui de Huna. D’une possible réduction du score on bascule à une potentielle aggravation mais Howden, sur un tir toupie, ne surprend pas Broz. Fleury pousse Lazzaroni à la faute et lors de la supériorité numérique Broz fait l’arrêt sur Hardy pour maintenir son équipe dans le match à la sirène.



photo: Jean-Christophe Salomé



Rouhiainen se verrait bien marquer en début de dernier tiers mais sa tentative de dribble sur le gardien ne marche pas alors que Fleury commet une faute offensive et laisse les siens en infériorité, heureusement bien négociée (41e). Howden n’arrive décidément pas à débloquer son compteur sur son face à face avec Broz. Garifulin part en contre et sert parfaitement Kurepanov pour un lancer précis sur lequel Garnier ne peut rien [2-1 / 43’45’’]. Grenoble, piqué au vif, enclenche enfin la seconde ! Rouhiainen persiste et son dribble passe la ligne de but 3-1 / 44’06’’]. Aurélien Dair échoue par 2 fois sur le solide portier tchèque. Une nouvelle supériorité numérique grenobloise permet à Hardy de faire parler la foudre mais Broz sort un arrêt venu de nulle part. Ce dernier ne pourra rien face à Aubin qui signe son retour d’un joli lancer à bout portant [4-1 / 48’26’’]. Les grenoblois se lâchent et se font plaisir sur la glace avec un beau jeu collectif, rapide et précis. Les visiteurs n’ont plus la maîtrise du palet qu’ils suivent tant bien que mal. Broz continue son festival d’arrêts comme sur ce dernier jeu de puissance lors duquel Grenoble n’arrive pas à percer la défense briançonnaise qui fait bloc (55e). De retour à 5, Pascal lance de la bleue, le palet, dévié par la crosse de Champagne fait vibrer le filet [5-1 / 56’42’’]. Broz n’y peut rien, tout comme sur ce dernier but de Poukkula à une minute de la sirène, validé par vidéo suite à un cafouillage devant sa cage [6-1 / 59’16’’].



photo: Jean-Christophe Salomé



Il aura fallut attendre le dernier 1/4 d'heure pour voir les Brûleurs De Loups asseoir leur suprématie. Il était pourtant visible tout au long du match que chaque accélération du jeu grenoblois déstabilisait leurs adversaires. Grenoble s'assure la victoire sans réellement forcer son talent face à des Briançonnais valeureux, qui ne manquent pas de collectif mais dont la vitesse et la puissance font défaut pour la Ligue Magnus. A 5 jours de la finale de Bercy, les grenoblois s'économisent sûrement et veulent éviter les blessures alors qu'il leur reste un match vendredi à Amiens en quête de points pour s'assurer de participer au Play-Off qui ne les ménagera donc pas.







