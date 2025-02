FICHE TECHNIQUE



1610 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo G. et Barcelo J. assistés de MM. Briolat et Margry Buts :

Chamonix : 01.42 Matt Tugnutt (ass Camil Durand et Ricards Grinbergs) ; 39.59 Jesper Akerman (ass Clément Masson et Stanislav Lopachuk) ; 46.04 Lauric Convert (ass Clément Masson et Stanislav Lopachuk)

Briançon : ; 04.22 Norbert Abramov (ass Fredrik Stromgren et Wayne Letourneau) ; 18.25 Guillaume Lemay (ass Matthew Barnaby et Chase Dubois) ; 35.57 Guillaume Lemay (ass Chase Dubois et Connor MacEachern) ; 54.22 William Person (ass Joran Reynaud et Wayne Letourneau) Pénalités 14 minutes contre Chamonix 10 minutes contre Briançon