Dans le cadre de la 42e journée de ligue Magnus, les Brûleurs De Loups, assurés de finir au moins 3e, accueillent les Diables Rouges au bord de la dernière place. Ces derniers, après avoir enchaîné 4 victoires, dont Angers, ont cédé à domicile face à Gap, leur concurrent direct. Grenoble est actuellement sur un nuage avec 8 victoires d'affilées, et une offensive efficace (5 buts marqués pour 2 encaissés en moyenne sur cette série). Les play-offs approchent à grand pas, les BDL ont encore 4 matches pour les préparer au mieux en peaufinant l'intégration récente de Martin Latal. Entre sureffectif et blessés, les grenoblois n'alignent pas Lyubimov, Munoz, Onno ni Rouhiainen. Coté briançonnais, Akerman, Bonnardel, Colomban. B, Fauchon, et Raby sont absent. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 24/02/2024 à 08:30



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Bourreau assistés de MM. Biot et Zede Buts :

Grenoble : 20.55 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Martin Latal) ; 23.41 Sacha Treille (ass Kyle Hardy et Jakub Stepanek) ; 25.04 Loïc Farnier (ass Alexandre Lavoie) ; 37.18 Valentin Grossetete (ass Flavian Dair) ; 38.38 Adel Koudri (ass Sacha Treille) ; 47.00 Loïc Farnier (ass Charles Schmitt et Flavian Dair) ; 53.34 Adel Koudri (ass Maxim Lamarche et Timothé Quattrone)

Briançon : ; 33.26 Gaëtan Villiot (ass Benjamin Berard) ; 41.40 Jules Gallet (ass Eriks Zohovs et Nils Carnback) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Briançon Laurent Lardière (archives 26/09/2023) Le match démarre fort avec un tir sur Stepanek puis 2 sur Lévèque (préféré à Broz ce soir) dès la première minute de jeu. Les deux équipes ont décidé de se porter vers l’avant mettant souvent les gardiens à contribution. Les grenoblois sont les premiers pénalisés dès la 4e minute mais le jeu de puissance briançonnais peine à s’installer et les quelques tirs ne sont pas cadrés. De retour au complet, les gardiens enchaînent les parades, Lévèque est sauvé par son poteau sur un tir de Deschamps à mi tiers. Le palet circule bien et vite, les défenses sont prises de vitesse mais les cerbères veillent. A la 14e Treille essaye aux forceps mais le palet ne passe toujours pas la ligne. L’unique jeu de puissance grenoblois ne donne rien non plus. Suite à un jolie mouvement, Bachelet sert Lavoie qui vise la Lucarne mais trouve l’épaule de Lévèque à la 17e. Aubin n’a pas plus de réussite et voit son lancer dévié par la jambière. Malgré un score vierge, on ne s’est pas ennuyé dans ce premier tiers.



Engagements : 11/6 Grenoble

Tirs : 14/7 Grenoble



Il faut moins d’une minute à Fleury pour ouvrir le score dans le deuxième acte sur le rebond laissé par Lévèque après le tir de Deschamps [1-0]. Carnbäck n’est pas loin d’égaliser mais Stepanek n’est pas de cet avis. Alors que Grenoble n’arrive pas à installer son jeu de puissance, Treille se fait la belle et trompe Lévèque [2-0]. Pris de vitesse par Lavoie, la défense ne peut intercepter la passe au cordeau sur Farnier qui score en cage ouverte [3-0]. Ces 5 premières minutes sont catastrophiques pour les visiteurs qui prennent leur temps mort et brisent la dynamique grenobloise. En supériorité numérique, Briançon s’installe en zone offensive sans trouver d’ouverture. Au complet, Grenoble reprend sa marche en avant et multiplie les lancers sur Lévèque qui s’en sort. De son coté Stepanek gagne son duel face à Carnbäck. Sur une erreur monumentale de Pivtsakin qui offre le palet à Berard, ce dernier sert Villiot qui égalise, Stepanek n’y peut rien et est fou de rage envers son défenseur [3-1]. Grenoble enchaîne les erreurs et est à nouveau pénalisé mais résiste en infériorité. En fin de tiers un cadeau briançonnais permet à Grossetête de récupérer la rondelle devant le gardien et de le tromper d’un joli revers [4-1]. Peu de temps après Koudri dans la zone du gardien pousse le palet au fond, généreusement accordé par le corps arbitral [5-1]. après une première période agréable vierge, cette seconde a ravie les travées de Pôle Sud avec ces 6 filets.



Engagements : 18/6 Grenoble

Tirs : 17/6 Grenoble



Laurent Lardière (archives 26/09/2023) Grenoble est en supériorité numérique au début du dernier tiers mais n’aggrave pas le score. La paire défensive Hardy Pivtsakin est encore prise à défaut, le lancer de Zohovs est relâché par Stepanek sur Gallet qui s’offre son premier but de la saison [5-2]. Hardy retourne une seconde fois en prison mais le jeu de puissance ne donne rien. De retour au complet, Schmitt entre en zone offensive, aspire la défense et sert Farnier qui conclut en cage ouverte [6-2]. Briançon ne baisse pas les armes, loin de là, et force Stepanek à enchaîner 3 arrêts remarquables. Lamarche signe son retour d’un joli lancer de la bleue qui fait trembler le filet, vraisemblablement dévié par Koudri [7-2]. La valise n’est pas encore pleine, F. Dair sert Grossetête au second poteau qui pousse au fond [8-2]. Le score n’évoluera plus durant les 4 dernières minutes.



Engagements : 11/10 Briançon

Tirs : 13/11 Grenoble



Malgré une belle prestation, les Diables Rouges n’ont rien pu faire face à l’armada grenobloise. Leur jeu vif bien structuré leur a offert de belles actions et ont rendu la partie fort agréable à suivre. En continuant de cette façon, ils ont les armes pour s’assurer le maintien en Magnus. Les grenoblois ont assuré le spectacle dans une patinoire à guichet fermé. Farnier, Grossetête (élu joueur du match) et Koudri s’offrent un doublé, l’offensive est efficace mais les erreurs défensives de ce soir ont privé Stepanek du blanchissage qu’il méritait. Il faudra retourner à Briançon dimanche, avant de terminer fort à Angers puis avec la réception de Rouen vendredi.



