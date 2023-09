Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 6ème journée : Grenoble vs Briançon 5 - 2 (0-1 4-1 1-0) Le 26/09/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo [ Grenoble ] [ Briançon ] On a (presque) retrouvé les BDL. Après 2 défaites de suite, les Brûleurs De Loups se doivent de rebondir devant leur public. Mais attention à l’adversaire du soir Briançonnais qui semble bien armé cette saison pour jouer les trouble fête. Ils n’ont pas eu à attendre leur 9e match comme l’an dernier pour marquer leurs premiers points puisqu’ils ont déjà 2 victoires à leur actif. Il faudra surveiller leur recrue Finlandaise Jani Kluuskeri, un défenseur, actuellement leur meilleur pointeur. On pourra se réjouir de retrouver Fleury sur son glaçon et de suivre notre casque d’or Lavoie alors que Munoz et Soberg sont absents. Pas de show ce soir mais une mini boite de nuit horriblement sonore à la plus grande satisfaction des 1800 étudiants présents. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 27/09/2023 à 17:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Barcelo assistés de MM. Briolat et Ugolini Buts :

Grenoble : ; 22.09 Alexandre Lavoie (ass Brent Aubin et Jonathan Racine) ; 24.58 Aurelien Dair (ass Adel Koudri) ; 34.35 Jere Rouhiainen (ass Adel Koudri) ; 38.37 Brent Aubin ; 59.45 Nicolas Deschamps (ass Aurelien Dair et Jere Rouhiainen)

Briançon : 09.21 Balint Horvath (ass Milan Horvath et Quentin Fauchon) ; 29.38 Gaëtan Villiot (ass Benjamin Berard et Jesper Akerman) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Briançon

Garnier assure devant son filet Les grenoblois sont dans leur match, les premiers engagements sont remportés, ce qui leur permet de construire leur jeu. Farnier manque de justesse l'ouverture du score tout comme F. Dair (3e). Ils se mettent cependant déjà à la faute mais tiennent cette infériorité grâce à un attaquant en pointe perturbant le jeu des Diables Rouges qui ne proposent aucun tir. L'échec avant des grenoblois est efficace mais ne paye pas encore, Briançon a toutes les peines du monde à avoir le palet. Grenoble se fait pénaliser deux fois de suite. En double supériorité les briançonnais se sont vite installés en zone offensive. B. Horvath bien décalé ouvre le score, Garnier ne peut absolument rien faire [0-1 / 9'52'']. A égalité numérique les grenoblois sont globalement plus rapides que leurs adversaires qu'ils acculent dans leur zone. A. Dair voit son tir repoussé par la jambière de Leveque (15e) alors que son frère loupe une cage ouverte un peu plus tard et Lavoie fait tinter le poteau. Le momentum grenoblois est tué par plusieurs minutes de visionnages vidéo dont nous ne saurons pas dire la raison. A la reprise Horvath échoue sur Garnier qui ne laisse pas de rebond. Le tiers se termine sur cette avance Briançonnaise heureuse compte tenu de la domination stérile des grenoblois en quête d'efficacité.



Briançon s'incline au final Après une pause boite de nuit, le jeu reprend fort. Lavoie trouve la jambière avant de récupérer le palet et le glisser au fond de la cage après avoir fait le tour de celle-ci [1-1 / 22'09'']. Grenoble ne laisse pas grand-chose à Briançon, et Garnier s'occupe du reste. Lorsque l'on remporte les engagements tout va bien ! A. Dair lance sur réception et ne laisse aucune chance à Leveque [2-1 / 24'58'']. Sur une de leurs rares possessions de palet, Briançon arrive à franchir la zone offensive. Villiot, un peu oublié par les défenseurs, est bien servi par Berard et trompe Garnier qui n'a pas eu le temps de se replacer [2-2 / 29'37'']. Les grenoblois sont toujours installés en zone offensive, Farnier trouve la mitaine de Leveque (33e) alors qu'en contre B. Horvath échoue sur Garnier. Koudri entre en zone offensive en aspirant la défense, remet à mi-distance à Rouhiainen qui trouve la lucarne [3-2 / 34'35'']. Une charge trop rugueuse de F. Dair alors en zone offensive laisse Grenoble à nouveau en infériorité numérique, heureusement sans conséquence. Suite à une mauvaise relance Briançonnaise, Aubin intercepte le palet et le glisse entre les jambes du gardien [4-2 / 38'37'']. Un festival de buts dans ce tiers où les grenoblois ont enfin concrétisé leur nette domination.



Bachelet à l'attaque Grenoble encore en zone offensive se fait intercepter par Berard qui s'échappe et est repris de justesse par Crinon. Puis une erreur de relance directement sur R. Colomban aurait pu finir au fond sans la mitaine autoritaire de Garnier. Les Diables Rouges s'offrent en quelques minutes plus d'occasions que sur les 2 tiers précédents grâce à une meilleure circulation du palet et peut-être un peu moins de pression grenobloise. Pourtant ce dernier vingt sera le festival Leveque qui enchaîne les parades notamment face à A. Dair, puis au trio Aubin-Deschamps-Farnier, avant de sortir le tir de Crinon et de s'imposer sur le contre de Treille. Après ce momentum grenoblois, Garnier est à nouveau mis à contribution par Thillet (55e). Le chrono tourne en faveur des locaux, Briançon prend un temps mort tardivement à 25'' de la sirène pour faire sortir son gardien. Tactique inutile avec si peu de temps, Deschamps se charge de mettre la rondelle en cage vide [5-2 / 59'45''].



Lévèque a multiplié les arrêts Il n'y a pas de secret : des engagements gagnés, des sorties de zones propres suivies d'entrées en zone offensive palet à la crosse sont les clés de la victoire. Les grenoblois ont su retrouver leur jeu, leur solidarité et leur agressivité au palet. On notera la bonne discipline des Briançonnais qui n'ont offert aucun jeu de puissance à leurs hôtes, ainsi que la très bonne prestation de Leveque (jeune gardien U20 en provenance d'Angers) pour son premier match de Ligue Magnus. Les Brûleurs De Loups ont maintenant une semaine pour préparer la réception du leader Rouennais toujours invaincu.







