Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Briançon vs Rouen 4 - 6 (1-4 2-1 1-1) Le 12/11/2024 Patinoire René Froger de Briançon [ Briançon ] [ Rouen ] Victoire de Rouen à Briançon - Résumé Vidéo Pour le compte de la 7ème journée "retard" du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) les Dragons de Rouen se sont imposés lors de leur déplacement chez les Diables rouges de Briançon face aux Jokers de Cergy-Pontoise. Résumé VIDEO de cette Rencontre Patinoire René Froger de Briançon, Hockey Hebdo Magnus TV - Rédaction HH le 13/11/2024 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1367 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Peuriere assistés de Mme Cheyroux et Ugolini Buts :

Briançon : ; 08.01 Sean Richards (ass Fredrik Stromgren) ; 36.27 Kevin Chapelier (ass Joran Reynaud et Norbert Abramov) ; 38.46 William Person (ass Wayne Letourneau) ; 59.58 Dmitri Vozovik (ass Fredrik Stromgren et Sean Richards)

Rouen : 07.49 Anthony Rech (ass Florian Chakiachvili et Francis Perron) ; 08.59 Alexander Lindelof (ass Anthony Rech et Sébastian Bengtsson) ; 15.24 Anthony Rech (ass Jordan Herve et Sébastian Bengtsson) ; 16.21 Daniel Glad (ass Anthony Rech et Rolands Vigners) ; 32.36 Tommy Perret (ass Milan Kytnar et Guillaume Naud) ; 51.02 Florian Chakiachvili (ass Sébastian Bengtsson et Rolands Vigners) Pénalités 21 minutes dont 5 à MacEachern contre Briançon 13 minutes dont 5 à Perret contre Rouen

Vidéo MAGNUS.TV











Photographe : © Stéphanie Prévot (Archives)

















