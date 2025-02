Hockey sur glace - Ligue Magnus MAGNUS - Les Buts de la 40ème journée Tous les résumés VIDEO de la 40ème journée de la ligue Magnus - Résultats et accès feuilles de matchs Media Sports Loisirs / Magnus.tv, Hockey Hebdo Rédaction HH - Magnus TV le 01/02/2025 à 17:45 Tweeter

VENDREDI 31 JANVIER 2025

40ème JOURNEE











40 Vendredi 31/01/2025 - 20h15 Grenoble Bordeaux 5 - 1 (4-0 1-1 0-0) Grenoble confirme sa place de leader et met fin à la série de victoires des Girondins. Bordeaux toujours à la 3ème place sur le podium voit les Dragons de Rouen , qui se sont imposés face aux Gothiques d'Amiens - A.H.E , revenir à 2 points !



















40 Vendredi 31/01/2025 - 20h15 Amiens Rouen 2 - 3 (1-2 1-1 0-0)



Après deux défaites chez Les Ducs d'Angers et lors de leur déplacement chez les Spartiates de Marseille les Dragons s'imposent 2-3 au coliseum.

Les Normands conservent leur 4ème place avec 12 points d'avance sur les Picards et reviennent à deux points de la 3ème place détenue par les Boxers de Bordeaux qui ont subi la loi des Brûleurs de loups de Grenoble...



















40 Vendredi 31/01/2025 - 20h00 Marseille Cergy-Pontoise 2 - 1 Prol (1-0 0-1 0-0 1-0) (1-0 0-1 0-0 1-0) Campé à la 6ème place, Marseille s'impose finalement en prolongation 2-1 à l'occasion de la réception des Jokers (9ème) Cergy prend 1 point qui pourrait avoir une grande valeur à l'heure du décompte final pour la 8ème place !

















40 Vendredi 31/01/2025 - 20h30 Angers Nice 5 - 2 (3-1 1-0 1-1)



Angers second du classement continue à dérouler face à Nice (qui compte un match en retard) actuellement à la 7ème place, à égalité de points avec les Pionniers de Chamonix ...





















40 Vendredi 31/01/2025 - 20h05 Chamonix Briançon 3 - 4 (1-2 1-1 1-1)



Briançon s'offre une nouvelle victoire 3-4 sur le glaçon de Chamonix qui enregistre une 6ème défaite.

Les Pionniers pointent à la 8ème place à égalité de points avec Les Aigles de Nice (7ème) et à 1 point devant Les Jokers de Cergy-Pontoise (9ème)

Briançon , qui compte un match en retard, revient à 7 points de 8ème place...



















40 Vendredi 31/01/2025 - 20h00 Gap Anglet 1 - 4 (1-1 0-3 0-0)



Après 6 défaites consécutives, les Basques, en déplacement dans les hautes Alpes, s'imposent sur le score de 1-4 !













NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

Après deux défaites chez Les Ducs d'Angers et lors de leur déplacement chez les Spartiates de Marseille les Dragons s'imposent 2-3 au coliseum.Les Normands conservent leur 4ème place avec 12 points d'avance sur les Picards et reviennent à deux points de la 3ème place détenue par les Boxers de Bordeaux qui ont subi la loi des Brûleurs de loups de Grenoble......Briançon s'offre une nouvelle victoire 3-4 sur le glaçon de Chamonix qui enregistre une 6ème défaite.Les Pionniers pointent à la 8ème place à égalité de points avec Les Aigles de Nice (7ème) et à 1 point devant Les Jokers de Cergy-Pontoise (9ème)Briançon , qui compte un match en retard, revient à 7 points de 8ème place...





















© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.









trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur