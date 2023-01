Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : A vive allure Le Dynamo, Vítkovice et Třinec continuent ŕ gagner pour mener ŕ vive allure la course en tęte. Plzeň et Mountfield restent bien classés tandis qu'en bas Kladno enchaîne les vicroires Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/12/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec : 6-3

Verva Litvínov - Mountfield HK : 2-3 ap

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno : 1-2

Škoda Plzeň - Kometa Brno : 5-2

HC Olomouc - Vítkovice Ridera : 2-4

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 4-1



Le Dynamo assure à domicile avec une victoire convaincante face à České Budějovice qui voit sa série de victoires s'arrêter. Cienciala et Sedlák ont chacun marqué deux points dans cette partie. Avec une troisième victoire en quatre matchs, Pardubice conserve le fauteuil de leader de l'extraliga.

Vítkovice s'impose nettement à Olomouc. Une excellente première partie de match permet aux mineurs de mener 3-0 après quarante minutes avec deux points de Fridrich. Les coqs reviennent un peu dans la partie en dernière période mais pas de quoi inquiéter Ostrava qui l'emporte tranquillement et conforte sa deuxième place.

Plzeň remporte une deuxième victoire en trois matchs et s'empare de la quatrième place après avoir enfoncé encore un peu plus la Kometa vaincue pour la quatrième fois d'affilée. La partie commence pour le mieux pour Brno qui mène de deux longueurs après vingt minutes grâce à des buts de Horký et Koblížek. Les locaux inversent la tendance au deuxième tiers, Schleiss profite d'un powerplay pour débloquer le compteur avant que Mertl n'égalise. Les Indiens enfoncent leur adversaire qui sombre complètement au dernier tiers. Mertl marque son deuxième but pour donner l'avantage tandis que Kodýtek marque deux fois dont la dernière en cage vide pour assurer la démonstration locale.

Třinec renoue avec la victoire en surclassant les Bílí Tygři avec un match où son offensive à tourné comme il fallait. Růžička le meilleur compteur du championnat, marque un doublé et termine à trois points, idem pour Hudáček alors que Daňo en compte deux. Le dragon creuse encore son avance à la troisième place.

Dans le dernier vingt Lev parvient à égaliser à cinq minutes du terme. En prolongation, Lalancette lancé à vive allure prend le dessus sur Godla au sol.

Les Rytíři cartonnent et réalise une troisième victoire d'affilée pour couler Mladá Boleslav battu pour la quatrième fois de suite. Une victoire serrée qui permet aux coéquipiers de Jágr de revenir à la hauteur de la treizième place synonyme de maintien. Le BK glisse à la onzième place mais possède un match de retard.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

** : Tomáš Mertl (Škoda Plzeň)

