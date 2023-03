Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Blanchissages Will blanchit et le Dynamo Pardubice double la mise. Furch blanchit et la Kometa Brno égalise dans la série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/03/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 2-0 (2-0)

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 0-3 (1-1)



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Furch blanchit Vítkovice. Brno égalise dans la série

Vítkovice vainqueur d'une courte tête au match 1 espère doubler la mise avant de se déplacer en Moravie. La Kometa doit tenter de remporter un match à l'extérieur pour tenter de récupérer l'avantage de la glace. Les locaux démarrent fort et bien et dominent le premier vingt assez nettement, Furch solide tient son équipe dans les sens du courrant même en infériorité numérique. Le score reste vierge après les vingt premières minutes. Vítkovice continue de dominer outrageusement le jeu mais toujours sans résultat au niveau du score tant le gardien visiteur s'emploie. En fin de tiers, Brno parvient à prendre les devants complètement contre le cours du jeu. Holík fait un énorme effort de conservation de palet cerné par quatre locaux, il remet en retrait pour Horký qui profite du trafic devant la cage d'Ostrava pour ouvrir la marque d'un bon lancer du poignet. Au dernier tiers les locaux sont trop pénalisés pour réellement peser pour renverser la tendance. En fin de partie, Holaň joue le tout pour le tout et rappelle son gardien au banc. Flek parvient à marquer en cage vide. Le gardien local ne revient pas sur la glace et Vítko continue de presser. Strömberg marque un deuxième but en cage vide. Furch vole une nouvelle fois un match et blanchit avec 33 arrêts. Brno remporte un nouveau hold-up dans ces playoffs et égalise dans la série avant deux matchs à domicile.

hcdynamo.cz Will blanchit, le Dynamo mčne la série 2-0

Le Dynamo très net vainqueur du match 1 espère doubler la mise devant ses partisans. Olomouc doit réagir pour ne pas se retrouver en difficultés dans cette série. Le premier tiers est nettement dominé par les locaux qui ne parviennent toutefois pas à ouvrir la marque même sur leurs deux powerplays. Au tiers médiant les coqs sont plus dangereux et montrent les dents. La partie s'équilibre mais le score reste vierge jusqu'au deuxième coup de sirène. Les chevaux accélèrent au dernier tiers et canonnent mais Olomouc cramponné à la cage de Lukáš tient bon. Le match est à sens unique et le HCO se contente de défendre, stratégie fort dangereuse, finalement le verrou saute tout au bout du bout. A 20 secondes de la sirène finale, Čerešňák enroule un tir parfait et nettoie la lucarne dans une immense clameur ! Il ne reste plus rien pour les coqs pour revenir et ils sont acculés depuis 20 minutes, ils sortent quand même leur gardien mais perdent l'engagement, Dvořák lance de loin jusque dans la cage vide. Echec et mat ! Will blanchit avec 18 arrêts. Pardubice gagne le deuxième match et se déplace dans les meilleures conditions en Moravie. Olomouc devra hausser le niveau devant ses partisans sous peine d'être en grande difficulté.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Furch (Kometa Brno)

** : Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice)

