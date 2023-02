Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Coeur de lion Le lion de Mladá Boleslav et celui de Hradec Králové l'emportent nettement. Les chevaux du Dynamo continuent de caracoler seuls en tęte. Brno se replace au milieu de tableau tandis que Kladno rebondit Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/01/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice : 0-4

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc : 4-0

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec : 3-2

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 5-2

Mountfield HK - Energie Karlovy Vary : 3-0



bkboleslav.cz Le lion de Mladá Boleslav dévore le coq d'Olomouc

Mladá Boleslav nettement battu dans la capitale au dernier match renoue avec la victoire devant son bouillant public en écrasant Olomouc qui rechute lourdement et ne peut revenir sur la quatrième place pourtant complètement arrêtée. Roman ouvre le score dans un premier tiers équilibré mais sur un powerplay. Le score n'évolue pas après 40 minutes. Le BK fait exploser son adversaire au dernier tiers avec trois buts. Novotný blanchit avec 28 arrêts.

Le Dynamo a été en démonstration à Třinec avec une victoire cinglante. Après un premier tiers dominé par les locaux mais sans but, les visiteurs s'offrent de belles occasions mais s'ils en vendangent un certain nombre, Adam Musil finit par donner l'avantage. Pardubice déroule au dernier tiers et ajoute trois nouvelles unités à son compteur dont un du rookie Štetka et un autre de sa superstar Sedlák qui termine la soirée à deux points, il en a déjà 13 en 12 matchs. Will blanchit avec 25 arrêts. Les chevaux grâce à cette sixième victoire de suite creusent encore leur avance au général tandis que les Oceláři subissent un quatrième revers d'affilée, mais peuvent encore maintenir leur quatrième place.

mountfieldhk.cz Le lion de Mountfield surclasse Karlovy Vary

Mountfield se relance enfin après quatre défaites de suite, il inflige un revers logique à l'Energie. Trois buts marqués dont un nouveau (le quatrième) pour Perret et un jeu blanc de Kiviaho (28 arrêts) redonnent le sourire aux lions du château des rois. KV redescend au onzième rang.

La Kometa retrouve enfin des couleurs en dominant séchement České Budějovice après quatre défaites d'affilée. Une victoire de confiance qui permet à Brno de revenir dixième et d'offrir la place des non qualifiés pour les séries à son adversaire du soir. Flek marque un hat-trick et quatre points, Kollár trois, Pospíšil deux.

Les Rytíři mettent fin à quatre défaites de rang et s'imposent de justesse contre Liberec, mais cette victoire précieuse lui permet de recoller. Les locaux démarrent pied au plancher, Indrák et Zikmund leur permettent de mener rapidement 2-0. Les tigres blancs réduisent l'écart au tiers médiant mais Dotchin redonne deux longueurs d'avance à Kladno en powerplay. Moins de cinquante seconde plus tard Balinskis rapproche le score. Liberec bombarde mais ne parvient pas à recoller, les chevaliers gardent espoir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Flek (Kometa Brno)

** : Filip Novotný (BK Mladá Boleslav)

