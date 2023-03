Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Comme ŕ la maison Vítkovice s'impose avec confiance ŕ l'extérieur et reprend les devants dans la série. Le Dynamo l'emporte en prolongation également ŕ l'extérieur pour mener 3-0 dans la série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/03/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera : 1-4 (1-2)

HC Olomouc - Dynamo Pardubice : 4-5 ap (0-3)



Photograhe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Vítkovice l'emporte ŕ Brno au match 3 et repasse devant

Brno qui a remporté le match 2 ramène la série à domicile avec un score de parité face à Vítkovice. La Kometa démarre de la meilleure personne possible. Sur la première offensive, Kundrátek s'infiltre en zone lance, Stezka repousse mais Okál a suivit et pousse le rebond au fond pour ouvrir la marque après à peine 20 secondes de jeu. Après un épisode à quatre contre quatre, Vítkovice accélère brutalement et surdomine la partie dans tous les aspects du jeu. Gewiese remet dans le slot pour Kotala qui égalise d'un lancer imparable. La domination sans pitié des mineurs se poursuit et logiquement Fridrich dans le cercle gauche fusille le portier local pour donner l'avantage aux visiteurs. Au deuxième tiers, la Kometa inverse la tendance et domine le jeu mais le score ne bouge pas. Les visiteurs mènent la danse au début du dernier tiers, sur un bon contre Krenželok dans l'angle parvient à trouver l'ouverture dans un trou de souris entre la botte et le poteau. Brno tente de renverser la tendance au dernier tiers, si les locaux contrôlent le palet sans partage ils peinent à se montrer dangereux sur la cage de Stezka. En fin de match les locaux n'ont pas le choix, ils sortent leur gardien pour espérer marquer deux fois dans le peu de temps qu'il reste. La sanction ne tarde pas, sur un engagement gagné à la bleue, Kalus lance jusque dans la cage vide et élargit l'avance des visiteurs. Vítkovice remporte en confiance ce match 3, reprend les devants dans la série et l'avantage de la glace par la même occasion.

hcdynamo.cz Le Dynamo remporte une troisičme victoire ŕ Olomouc

Olomouc qui s'est incliné aux deux premiers matchs retrouve ses partisans et doit l'emporter coûte que coûte face au Dynamo sous peine de se retrouver au bord du gouffre. Les chevaux démarrent à toute allure et finissent logiquement par ouvrir la marque sur un une-deux parfait entre Cienciala et Sedlák qui conclut en beauté. Le HCO profite d'un powerplay pour porter le danger mais sans succès. De retour à cinq les locaux continuent de pousser, Bambula se retrouve bien placé il tente deux fois avant de parvenir à trouver la faille à égaliser. Le Dynamo retourne au charbon, Hyka emporte la défense, laisse en retrait pour Cienciala qui score à son tour. Sur un contre, Čerešňák et Knotek luttent pour le palet, le défenseur dynamiste dévie involontairement dans son propre but. C'est sur un score de parité que s'achève donc ce premier tiers. Dès la reprise, la star des visiteurs Sedlák est sanctionné d'une méconduite de match pour charge à la tête. Les coqs profitent de ces cinq minutes de powerplay pour presser. Musil lance Plášek dans le dos de la défense, il dévie parfaitement de l'autre côté pour pour Navrátil qui fusille le portrier. Olomouc continue de surdominer la rencontre, une faute les arrête mais pas longtemps. Pardubice ne parvient pas à se relancer et le HCO repart à l'offensive. Menšík dans l'axe double l'avance des locaux dans une immense clameur. Pardubice peine à se relancer avant la deuxième sirène. Dès la reprise, il ne faut que 51 secondes à Musil dans le slot pour réduire l'écart. Le Dynamo mène la charge et peu après, Košťálek égalise d'un bon lancer balayé. Après cette explosion en début de tiers, plus rien. Le rythme s'effondre, les locaux aux abonnés absents laissent faire les visiteurs qui ne font guère mieux. Il faut donc disputer une prolongation. Celle-ci est très disputée et globalement équilibrée même si les chevaux dominent. Après plus de 17 minutes de jeu, Zohorna contre la bande envoie un lancer parfait qui troue le but et donne la victoire à Pardubice. Le Dynamo a peiné pour engranger cette troisième victoire mais il est désormais à un succès de la qualification pour les demi-finales. Dos au mur, Olomouc n'a plus le choix, demain il faudra gagner ou être éliminé.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : David Cienciala (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Kotala (Vítkovice Ridera)

