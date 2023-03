Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Coqs et Tigres assurent Les coqs d'Olomouc s'imposent dans la capitale aux tirs au but tandis que les tigres blancs de Liberec écrasent le leader pour se rapprocher de la tant convoitée quatrième place Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/02/2023 à 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Dynamo Pardubice : 5-1

Sparta Praha - HC Olomouc : 1-2 TAB



Profimedia Olomouc déjoue le Sparta Praha aux tirs au but

Pour son match en retard le Sparta en forme reçoit Olomouc qui coule dans cette dernière ligne droite. En cas de succès le vice-champion en titre pourrait s'emparer du deuxième rang. En cas de bon résultat dans la capitale, les visiteurs pourraient repasser septièmes. Les coqs sont plutôt fringants au premier tiers, profitant d'un powerplay, Řezníček canonne de la bleue et ouvre la marque. Les Pragois inversent la tendance au tiers médiant et bombardent. Sous l'éteignoir, les visiteurs concèdent une faute et cèdent en infériorité. Řepík, y va de son one-timer depuis le bureau d'Ovechkin. Les spartiates surdominent le dernier tiers mais Lukáš multiplie les interventions et tient jusqu'à la sirène qui envoie les deux équipes en prolongation. Durant celle-ci, Praha domine encore mais le score ne bouge pas. Aux tirs au buts, Plášek et Knotek marquent pour le HCO tandis que Tomášek est le seul à trouver la faille côté local. Olomouc arrache la victoire et repasse 7ème tandis que le Sparta reste à deux longueurs de la deuxième place. - Dynamo Pardubice : 5-1Sparta Praha -: 1-2 TABPour son match en retard leen forme reçoitqui coule dans cette dernière ligne droite. En cas de succès le vice-champion en titre pourrait s'emparer du deuxième rang. En cas de bon résultat dans la capitale, les visiteurs pourraient repasser septièmes. Les coqs sont plutôt fringants au premier tiers, profitant d'un powerplay,canonne de la bleue et ouvre la marque. Les Pragois inversent la tendance au tiers médiant et bombardent. Sous l'éteignoir, les visiteurs concèdent une faute et cèdent en infériorité., y va de son one-timer depuis le bureau d'Ovechkin. Les spartiates surdominent le dernier tiers maismultiplie les interventions et tient jusqu'à la sirène qui envoie les deux équipes en prolongation. Durant celle-ci, Praha domine encore mais le score ne bouge pas. Aux tirs au buts,etmarquent pour le HCO tandis queest le seul à trouver la faille côté local. Olomouc arrache la victoire et repasse 7ème tandis que le Sparta reste à deux longueurs de la deuxième place.

Photographe : Jiří Princ pour bilitygri.cz Liberec déjoue Pardubice pour une 6e victoire de suite

Les Bílí Tygři alignent une sixième victoire consécutive en dévorant le leader Pardubice. Ils ne sont plus qu'à deux points du premier quatuor, un siège qui offre une qualification directe pour les quarts, avec encore deux matchs à jouer les tigres peuvent espérer s'y glisser. Un premier tiers tiers surdominé par les locaux, voit Melancon ouvrir la marque en powerplay. Le Dynamo renverse la donne et contrôle nettement le tiers médiant, Sedlák égalise dès la reprise en suppériorité. Dès l'entame de la troisième période, les visiteurs écopent d'un 2+2. Le powerplay de Liberec est mortel. Faško-Rudáš puis Birner marquent en powerplay et donnent une nette avance aux locaux. Flynn lancé en contre alourdit encore la mise une minute plus tard à quatre contre quatre. Les tigres blancs ont marqué trois buts en trois minutes au début du dernier vingt, la messe est dite. Les chevaux tentent de revenir, sans succès. Sur un contre à deux contre un, Filippi sert parfaitement Birner qui corse la mise. Un tonitruant succès capital pour Liberec qui peut encore revenir dans les places protégées. Deuxième défaite de suite pour Pardubice qui doit retrouver de la confiance avant les playoffs.



*** : Michal Birner (Bílí Tygři Liberec)

** : Thomas Melancon (Bílí Tygři Liberec)

