TELH : Dans les profondeurs de la mine Les mineurs de Vítkovice remportent le match 5 et reprennent pour la troisième fois les devants dans la série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/03/2023 à 21:00

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 1-0 (3-2)



hc-vitkovice.cz Mueller marque le seul but du match, Vítkovice gagne

Les deux équipes sont à égalité dans la série avec deux victoires chacune. Brno a remporté le dernier match en offrant un de ses matchs défensif comme elle en a le secret. De retour à domicile, Vítkovice espère reprendre les devants. Le premier tiers est dominé par les locaux qui ne parviennent pas à ouvrir la marque même malgré deux jeux de puissance. C'est donc sur un score vierge que s'achève le premier tiers.

Le deuxième vingt est plus calme et moins engagé, les deux équipes se neutralisent. La Kometa profite d'un powerplay pour pousser son avantage mais sans parvenir à scorer. Il n'y a toujours pas le moindre but après quarante minutes de jeu. Vítkovice accélère brutalement le niveau au dernier tiers et malmène son adversaire. En début de période, Fridrich accélère et prend le meilleur sur deux joueurs adverses arrivé devant la cage, il laisse en retrait dans le slot pour Mueller qui reprend victorieusement dans un grondement de tonnerre (1-0).

Les mineurs conservent l'initiative et font le jeu mais sans pour autant doubler leur avance tant Furch s'emploie devant son but. En fin de match, Brno essaie de revenir, sort son gardien, prend son temps mort, mais rien n'y fait. Stezka blanchit avec 24 arrêts.

Vítkovice reprend les devants dans la série pour la troisième fois. Il ne faut plus qu'une seule victoire pour rejoindre le dernier carré. La Kometa se retrouve dos au mur et devra s'imposer coûte que coûte lundi pour poursuivre les playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aleš Stezka

** : Peter Mueller

