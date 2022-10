Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Décisifs powerplays Une série de powerplays décisifs ont permis à Brno de venir à bout de Pardubice en prolongation dans un match avancé de la dixième journée Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/10/2022 à 21:00 Tweeter

Kometa Brno - Dynamo Pardubice : 4-3 ap (2-1, 1-2, 0-0, 1-0)



Photographe : Markéta Křížová pour hc-kometa.cz Peter Holík délivre Brno en prolongation - Dynamo Pardubice : 4-3 ap (2-1, 1-2, 0-0, 1-0)

Brno occupe la septième place mais après trois victoires de suite s'est incliné à Mladá Boleslav lors de son dernier match. La Kometa espère se relancer devant ses partisans avec la réception du leader de l'extraliga. Le Dynamo qui mène la danse en République tchèque s'est incliné un peu à la surprise générale lors de son dernier match à domicile contre l'Energie. Il espère rebondir en Moravie du Sud pour reprendre un peu d'avance au général.

La partie démarre bien pour les locaux qui sont les premiers à l'offensive, mais le cheval blanc contre vite et domine le jeu. Un powerplay permet au Dynamo de frapper en premier, Košťálek feinte le lancer et sert parfaitement Říčka au deuxième poteau qui fait trembler les filets d'un excellent lancer sur réception (0-1).

Le jeu s'équilibre mais les visiteurs semblent plus tranchants. Une faute permet à la Kometa d'inverser la tendance. Horký dans l'angle égalise d'un bon lancer du poignet (1-1).

Dans la foulée, Pardubice est de nouveau pénalisé. Le meilleur powerplay de l'extraliga montre que sa réputation n'est nullement usurpée. Holík dans le cercle droit, profite de l'écran devant la cage visiteuse pour renverser le match et donner l'avantage aux locaux (2-1).

Le Dynamo récupère une suppériorité au début du deuxième vingt, il n'en fait rien. Pire encore, Flek part seul en break, irrégulièrement accroché il obtient un tir de pénalité. Il s'élance, son tir puissant heurte les jambières de Will et termine au fond (3-1).

Le Dynamo repart à l'offensive et presse sur le but local, il est récompensé peu après. Kousal dévie parfaitement dans le slot pour Zohorna qui réduit l'écart d'un tir à mi-hauteur (3-2).

Pardubice reste dominateur et maintient la pression sur la cage de Čiliak qui tient bon. C'est une fois encore les unités spéciales qui font la différence. En powerplay les rouges égalisent. Le tir de Radil heurte à la fois le dos de Kousal et celui du défenseur Kundrátek, il monte et termine au fond (3-3).

Au dernier vingt, Brno force pour tenter de repasser devant, en vain. Le temps réglementaire s'achève sans vainqueur il faut disputer une prolongation en Moravie du Sud. Le leader se tire une balle dans le pied en commettant une faute durant la prolongation. A quatre contre trois l'implacable powerplay de la Kometa fait logiquement mouche. Zbořil lance de loin, le palet est repoussé par Will, Zaťovič échoue à reprendre mais pas Holík qui propulse au fond et offre la victoire à Brno (4-3).

Grâce à cette victoire la Kometa est sixième, Pardubice reste en tête mais il n'a plus que deux points d'avance sur Liberec et trois sur Mladá Boleslav qui ont un match de moins.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Petr Holík

** : Adam Zbořil

*** : Petr Holík

** : Adam Zbořil

* : Lukáš Radil







