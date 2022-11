Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Derby industriel et industrieux Vítkovice remporte aux tirs au but le derby, dans l'autre match les Indiens de Plzeň écrasent le Sparta Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/11/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera : 1-2 TAB

Škoda Plzeň - Sparta Praha : 4-0



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Vítkovice remporte le derby contre les Oceláři

Nouveau derby de la Moravie-Silésie, cette fois à Třinec, une équipe locale qui tente de remonter y reçoit les rivaux de Vítkovice solides deuxièmes du championnat. Comme on pouvait s'y attendre le match démarre vite des deux côtés, les deux équipes font le show. Les dragons frappent les premiers, Jeřábek est monté haut, depuis l'angle, il remet en retrait dans le cercle pour Hudáček qui monte et dont la reprise fait trembler les filets dans une immense clameur. Le match est équilibré et disputé, mais les score en reste là jusqu'à la première sirène. Dès la reprise, Vítkovice est pénalisé mais parvient à tenir face au feu du dragon. Les mineurs repartent ensuite à l'offensive et haussent le ton, ils pressent contre les locaux qui plient sous l'offensive en règle. Kalus parvient à s'infiltrer à travers la défense blanche et rouge et d'un lancer surpuissant égalise. Les métallurgistes reviennent mais sans résultat. Au dernier tiers c'est encore le club de Ridera qui fait le métier et domine les débats, mais Mazanec maintient fermement sa cage fermée. Il faut donc disputer une prolongation, les rivaux se partagent les points. Elle est disputée mais ne donne toujours rien. On a donc recours aux tirs au but. Vítkovice l'emporte assez nettement, Bukarts, Krieger et Lakatoš marquent alors que Daňo est le seul local à marquer. Ostrava conforte sa deuxième place en remportant le derby, le point soutiré par les Oceláři leur permet de grimper à la cinquième place.

hcplzen.cz Les Indiens du Škoda Plzeň écrasent Praha

Plzeň a vu sa série de deux belles victoires s'arrêter nettement avec une dérouillée chez le leader Pardubice. Les Indiens espèrent rebondir à domicile pour repartir de l'avant, car le bas de tableau accélère ces dernières journées. En face le Sparta reste globalement décevant et peu productif. Il reste sur deux lourds revers et a besoin de retrouver confiance. Praha est plus dominateur au premier vingt mais ne parvient pas à ouvrir les compteurs. A l'inverse, Hrabík dévie au fond un slap venu de la bleue pour ouvrir le compteur loal. Le club de Škoda accélère au deuxième tiers et Blomstrand prend le meilleur sur tout le monde, efface le dernier défenseur, longe la cage et déjoue Kovář d'un lancer haut. Au dernier tiers le Sparta rompt les amarres et dérive. Plzeň en profite pour en finir, faisant tourner son powerplay du mieux possible. Rekonen marque le 3-0 en suppériorité avant que Holešinský la nouvelle recrue ne marque dans la cage vide pour son premier match avec les Indiens. Pavlát blanchit avec 25 arrêts. Plzeň rebondit avec une troisième victoire en quatre matchs et grimpe à la neuvième place en dépassant Praha, désormais dixième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



** : Dominik Pavlát (Škoda Plzeň)

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







