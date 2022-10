Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Enfin ! Le Motor redémarre enfin et renoue avec la victoire après neuf défaites consécutives ! Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/10/2022 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Škoda Plzeň : 3-2 TAB (0-1, 2-1, 0-0, 0-0, 1-0)



Photo: Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz České Budějovice brise sa série de 9 revers consécutifs

Le Motor reste sur neuf défaites de rang, il s'enfonce dans une crise sans fond et a perdu lors du dernier match deux de ses joueurs clés, son gardien Hrachovina et son meilleur pointeur Gulaš, elles s'ajoutent à celle de l'excellent défenseur canadien, Percy. C'est donc très diminué qu'il reçoit Plzeň qui boitille en bas de tableau mais qui a su remporter les matchs qu'il fallait contre des adversaires directs. Les Indiens y parviendront-ils une fois encore ?

La partie commence de la pire manière possible pour les automobilistes. Strmeň sort de son but pour récupérer le palet, il dégage derrière espérant qu'il va rebondir sur la bande, mais il rebondit sur Kodýtek à l'embusacade dans le bureau de Wayne Gretzky, le palet repart devant le but où Schleiss n'a plus qu'à le pousser dans la cage vide (0-1).

Un premier but complètement gag pour le portier local et sa défense et les joueurs du club de Škoda mènent déjà après moins de trois minutes de jeu. La partie s'équilibre et České Budějovice retrouve du mordant, mais sans parvenir à égaliser. Plus indisciplinés les locaux sont pénalisés à deux reprises, mais Plzeň ne parvient pas à en profiter malgré plusieurs bonnes occasions. C'est sur cette courte avance en faveur des visiteurs que s'achève le premier vingt.

Les locaux poussent fort au début du deuxième tiers, notamment en powerplay, sans succès. Les Indiens tiennent bon et font jeu égal avec leur adversaire mais ils réussissent à frapper au bon moment. Alors que le Motor évolue en infériorité, Plzeň double la mise. Rekonen canonne de la bleue, Strmeň repousse mais Kodýtek pousse le rebond au fond (0-2).

Les locaux repartent de l'avant et la partie s'équilibre, les Indiens sont à leur tour pénalisés. Malgré ses nombreuses tentatives, České Budějovice ne parvient pas à débloquer son compteur. Ses efforts sont enfin récompensés en toute fin d'avantage. Sur un bon lancer de Hanzl, c'est Pavlát jusque là impérial, qui fait une faute de main et relâche le palet, Pech récupère et glisse derrière la ligne (1-2). Photo: Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Le Motor déjoue Plzeň aux tirs au but et se relance enfin

Le public salue ce but et respire un peu mieux, son équipe métamorphosée le régale dans la foulée. Valský derrière le but remet dans le slot pour Pech qui ne parvient pas à reprendre, c'est Valský qui pousse lui même au fond et égalise dans une bronca infernale (2-2).

Le dernier tiers voit les deux équipes se neutraliser jusqu'à la sirène finale. En prolongation le Motor accélère et s'offre de très belles occasions d'en finir, mais Pavlát est solide et les locaux manquent un peu de réussite. Comme lorsque Pech brise sa crosse en lançant et voit le palet venir mourir sur le portier visiteur. Il faut disputer des tirs au but pour connaître le nom du vainqueur. Pavlát et Strmeň sont solides et repoussent un à un les tireurs. Le portier local déjoue les cinq tireurs de Plzeň. Pech est le cinquième et dernier à s'élancer côté Motor, d'un tir juste sous le bras du gardien des Indiens il donne la victoire à České Budějovice, enfin !!!

Le Motor respire enfin et met fin à 9 défaites consécutives. Il remonte provisoirement douzième à égalité de points avec son adversaire du jour. Le reste de la journée se joue demain (vendredi 21 octobre), en cas de victoire de Kladno à Karlovy Vary alors České Budějovice retomberait à l'avant dernier rang.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Pech

** : Petr Kodýtek

