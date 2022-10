Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Et de deux ! Deuxičme victoire de rang pour Liberec qui passe deuxičme et pour Litvínov qui n'est plus dernier Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/10/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Verva Litvínov : 1-4

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 6-1



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Liberec surclasse le Motor et grimpe ŕ la deuxičme place

Pour un match en avance de la dixième journée (qui se tiendra le 13 octobre), les Bílí Tygři sixièmes reçoivent České Budějovice qui reste sur quatre défaites consécutives. L'occasion pour le Motor de rebondir ou pour Liberec de progresser encore au général ? Les tigres blancs surdominent le premier tiers, les visiteurs acculés subissent un feu d'enfer et comme toujours ne tiennent que grâce aux miracles de Hrachovina devant sa cage. En fin de tiers, Šedivý perd le palet à la bleue, Birner part seul en break, gagne son duel et ouvre les compteurs pour les locaux. Le deuxième tiers est marqué par de nombreuses pénalités, Liberec continue de dominer et finit logiquement par doubler la mise. Faško-Rudáš Energie Karlovy Vary -: 1-4- Motor České Budějovice : 6-1Pour un match en avance de la dixième journée (qui se tiendra le 13 octobre), lessixièmes reçoiventqui reste sur quatre défaites consécutives. L'occasion pour le Motor de rebondir ou pour Liberec de progresser encore au général ? Les tigres blancs surdominent le premier tiers, les visiteurs acculés subissent un feu d'enfer et comme toujours ne tiennent que grâce aux miracles dedevant sa cage. En fin de tiers,perd le palet à la bleue, Birner part seul en break, gagne son duel et ouvre les compteurs pour les locaux. Le deuxième tiers est marqué par de nombreuses pénalités, Liberec continue de dominer et finit logiquement par doubler la mise. Birner qui prolonge jusqu'à l'angle opposé où le one-timer de Balinskis finit au fond. Le Motor réagit bien, Dzierkals fait un énorme effort de patinage pour entrer en zone, il perd le palet mais Šedivý qui le suit, récupère et vient coller au fond contre son équipe formatrice. Les visiteurs sont pénalisés en fin de tiers, alors qu'il ne reste que deux secondes à jouer, Vlach propulse au fond un rebond pour redonner le large aux locaux. Le dernier tiers est plus équilibré mais baisse en intensité, Frolík marque en cage vide. Mais České Budějovice boit le calice jusqu'à la lie et encaisse encore deux buts dans la dernière minute. Balinskis dans le haut slot marque une deuxième fois de la soirée avant que Štibingr en solitaire n'alourdisse encore la mise. Deuxième victoire de suite pour Liberec qui grimpe à la deuxième place. Après sept matchs (sur sept) disputé en prolongation, il s'agit de la première victoire en temps réglementaire pour les Bílí Tygři. Deuxième déroute de suite pour le Motor, rien ne va plus.

Photographe : Kateřina Pelikánová pour hokejkv.cz A Karlovy Vary, Litvínov remporte une 2e victoire de suite

Pour le match en retard de la sixième journée (qui s'est joué vendredi 30 septembre), Karlovy Vary qui reste sur une excellente victoire à Prague, reçoit Litvínov lui aussi vainqueur au dernier match face à Mountfield. Les deux derniers du tableau s'affrontent pour un match capital afin de se mettre à l'abri. Le premier tiers voit les pétrochimistes mettrent la pression et les locaux multiplier les fautes. Mais malgré leurs tentatives les visiteurs restent bredouilles. Les efforts du Verva payent dès les premières secondes du tiers médiant. Abdul lance Sukeľ qui se présente face au but local et ouvre les compteurs avec un slap de brute. La pression visiteuse se poursuit et Wesley, le nouveau défenseur américain en provenance d'AHL, double la mise d'un lourd slap de la bleue. L'Energie se reprend et inverse la tendance. Hladonik efface le défenseur et seul face au but lance, son tir s'écrase sur le poteau mais Gríger propulse le rebond au fond pour débloquer le compteur local. Malgré quelques bonnes tentatives en fin de période, Karlovy Vary ne peut égaliser. Les locaux continuent de presser au début du dernier tiers sans résultat. A l'inverse les pétrochimistes font le job, Hlava en solitaire lance, Habal repousse au second poteau où Gut reprend victorieusement. Trop pénalisé, KV ne parvient pas à renverser la tendance mais sort son gardien en fin de match. Stránský en profite pour conclure la belle victoire du Verva en cage vide. Deuxième victoire consécutive pour Litvínov qui laisse la dernière place à son adversaire du jour et grimpe au douzième rang.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Gut (Verva Litvínov)

** : Uvis Balinskis (Bílí Tygři Liberec)

