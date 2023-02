Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Et de six Sixième victoire d'affilée pour Mountfield qui s'empare de la cinquième place Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/02/2023 à 21:00 Tweeter

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 4-3 (2-2, 0-0, 2-1)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield domine Třinec pour une 6e victoire de suite

Match en retard de la huitième journée entre Mountfield qui remonte avec cinq victoires d'affilée, pour le moment sixième le lion peut repasser cinquième s'il l'emporte à domicile. En face, Třinec quatrième a ralenti avant la trêve avec 6 défaites lors de leur 8 derniers matchs. Les dragons doivent l'emporter pour assurer leur place dans le quatuor de tête et ainsi éviter le premier tour des playoffs.

Il ne fallait pas arriver en retard à la CPP Arena, en effet il ne faut que 13 secondes aux locaux pour ouvrir les vannes. Eberle lance, Mazanec repousse tant bien que mal mais se retrouve très loin de sa cage, Pilař récupère le rebond et lance dans l'angle ouvert (1-0).

Les visiteurs renversent assez vite la tendance et Marinčin d'un lourd lancer de la bleue égalise à peine 3 minutes plus tard (1-1).

Les Oceláři mettent les bouchées doubles et haussent drastiquement le ton. Ils font le jeu et sont logiquement récompensés. Roth d'un tir plutôt banal dans le coin parvient à déjouer Kiviaho qui touche la rondelle mais celle-ci vient mourir dans le but (1-2).

Les locaux inversent immédiatement la tendance et égalisent dans la foulée. Pavlík fait une incroyable relance depuis le coin de sa défense jusqu'à Jergl qui s'échappe seul et remet les deux équipes dos à dos (2-2).

Mountfield donne le ton en fin de tiers profitant de l'indiscipline des métallurgistes mais sans parvenir à faire bouger le score. Le deuxième tiers est équilibré mais rugueux, les deux équipes sont plusieurs fois sanctionnées sans que les powerplay ne débloquent la situation.

Le dernier tiers commence comme les autres pour Třinec avec de nouvelles pénalités. Mais cette fois la deuxième coûte cher. Le powerplay de Hradec Králové fait le travail et Okuliar lui redonne l'avantage (3-2).

HK continue de forcer le verrou et une grosse bourde de la défense visiteuse lui permet de doubler la mise. Par deux fois les rouges ratent leurs relances, Zachar dans l'angle récupère la deuxième boulette et troue les filets (4-2).

Les Oceláři perdent pied dans le match mais se reprennent assez vite et bien. Ils repartent au charbon sans parvenir à réduire l'écart alors que le temps file. En fin de partie ils profitent d'un épisode à quatre contre trois. Ils sortent alors le gardien pour jouer à cinq et Roth canonne de la bleue, Kiviaho repousse dans l'angle, Hudáček pousse dans le trou ouvert (4-3).

L'ultime pressing des visiteurs ne donne rien, Hradec Králové valide difficilement sa sixième victoire de suite et s'empare de la cinquième place à un point de leur adversaire du jour et donc des places protégées.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Oliver Okuliar

** : Vladimír Roth

