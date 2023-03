Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Grand galop Les chevaux du Dynamo Pardubice se qualifient en quatre matchs. Dans l'autre série Brno égalise Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/03/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice : 2-3 (0-4)

Kometa Brno - Vítkovice Ridera : 2-1 (2-2)



Photographe : Daniel Klement pour hc-olomouc.cz Le Dynamo Pardubice élimine Olomouc et rejoint les demis

Olomouc qui a perdu les trois premiers matchs de la série n'a pas le choix, il faut l'emporter coûte que coûte dans ce match 4 sous peine d'être en vacances. Le Dynamo peut être la première équipe qualifiée en demi s'il l'emporte. Le match démarre très fort côté visiteur, et dès la 3ème minute de jeu, Říčka parti seul en break gagne son duel et ouvre la marque. La domination sans partage des chevaux se poursuit, David Musil part tout seul dans le dos de la défense locale complètement à l'ouest et double la mise dans une clameur. Le deuxième tiers voit Pardubice continue de dérouler son jeu. Rákos se faufile dans la défense mais vient buter contre Konrád qui repousse au sol. Le rebond file dans l'axe où Mandát reprend victorieusement pour donner le 3-0. La partie s'équilibre et les locaux se montrent dangereux dans un match haché de pénalité. En fin de tiers les efforts des coqs payent enfin. Bambula contourne la cage et remet dans le slot pour Nahodil qui reprend victorieusement. Au début du ternier tiers, le lancer de la bleue de Kusko trouve le fond de la cage profitant de l'écran devant le portier visiteur. Olomouc relancé tente bien de revenir mais même avec les deux powerplays, ils n'égaliseront pas. Pardubice s'impose pour la quatrième fois et balaie son adversaire en quarts pour se qualifier en un minimum d'efforts pour les demi-finales. Fin de parcours pour le HCO qui n'aura jamais trouvé la faille dans la cuirasse dynamiste.

Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Zaťovič et Brno l'emportent contre Vítkovice et égalisent

Vítkovice avait repris les devants en l'emportant à Brno au match 3. La Kometa à domicile ne pouvait pas se permettre de s'incliner de nouveau sous peine d'être placé en posture très délicate. Le match est très tendu dès l'entamme, les deux équipes se bousuclent et les pénalités pleuvent de chaque côté. Malgré de nombreux powerplay, aucune des deux formations ne parvient à ouvrir la marque sur ces jeux de puissance décidément peu productifs. En fin de premier tiers le tableau d'affichage bouge tout de même. Au départ de l'action, Pospíšil charge très violemment Raskob mais l'arbitre laisse incompréhensiblement jouer, Daloga s'enfuit en contre et devant la cage visiteuse il dévie au deuxième poteau où Zaťovič reprend victorieusement. Les visiteurs sont pénalisés en fin de tiers mais parviennent à résister. Un stupide surnombre provoque la cinquième faute contre Ostrava, celle de trop. Zbořil slape, le défenseur adverse se jette pour bloquer le tir, le palet repart dans le haut slot, la reprise de Horký fait mouche et l'avance de Brno double. Vítkovice contre immédiatement et réduit l'écart dans la foulée. Mueller place idéalment le palet à l'angle opposé, Raskob qui arrive à toute allure le propulse au fond. Le match reste disputé et houleux avec de nombreuses fautes. Les visiteurs dominent mais le score ne bouge pas. Au dernier tiers les mineurs retournent au charbon, leur domination s'accroît encore mais rien n'y fait, la porte reste close. Furch de nouveau fait tout un match et tient l'avance des siens jusqu'au bout. Brno se ressaisit à domicile et égalise dans la série avant un cinquième match à Ostrava.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Robert Říčka (Dynamo Pardubice)

** : Dominik Furch (Kometa Brno)

