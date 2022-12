Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Haletant Olomouc remporte une partie haletante, Vítkovice assure en haut de tableau. Les Bílí Tygři et le Sparta confirent en milieu de tableau. En bas le Motor České Budějovice rebondit bien Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/12/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 0-2

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 4-1

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice : 1-6

HC Olomouc - Oceláři Třinec : 4-2

Sparta Praha - Mountfield HK : 2-1



Photographe : Michal Struž pour hc-olomouc.cz Olomouc s'impose au finish contre Třinec

Olomouc remporte à domicile un sacré match contre Třinec. Une victoire qui permet au coq de maintenir sa troisième place et de s'éloigner des dragons quatrièmes. Buček donne pourtant assez vite l'avantage à ceux-ci. Les locaux pressent mais le score ne bouge pas avant la première sirène. Olomouc accélère mais ne parvient toujours pas à déjouer Mazanec et les deux équipes se séparent une deuxième fois sur le même score. Kusko parvient enfin à égaliser dès la reprise du dernier vingt. Le pressing du roi de la basse-cour se poursuit et Plášek donne l'avantage au HCO à cinq minutes du terme. Les Oceláři s'arrachent et parviennent à égaliser moins de deux minutes plus tard. Alors qu'on se dirige vers une prolongation, le coq jaillit avec ses ergots en avant. Káňa s'offre un raid en zone offensive, à grands coups de patins il drible deux défenseurs, fait mine de contourner le but mais laisse dans le slot pour Navrátil qui troue le but et fait gronder le public qui voit son équipe reprendre le lead à 1'35 du terme ! Třinec sort son gardien pour tenter de revenir encore une fois, mais Kusko en profite pour inscrire son deuxième but de la soirée en cage vide.

Vítkovice signe une quatrième victoire consécutive en infligeant une nouvelle solide défaite à Brno qui continue de dévisser avec une cinquième défaites lors des six derniers matchs. Les étrangers d'Ostrava continuent de performer avec un but pour le Letton Bukarts et un pour l'américain Mueller. Vítkovice rejoint la première place à égalité avec Pardubice mais avec un match de plus.

Le duel dans le milieu de tableau à vu la victoire des Bílí Tygři sur la glace de Karlovy Vary. Une fois encore le héros c'est Kváča, déjà décisif dans la défaite du leader mardi, le portier de Liberec repousse 39 lancers et blanchit. Birner et Kolmann ont marqué les deux buts. Grâce à ce succès les tigres blancs chipent la huitième place à leur adversaire du jour.

Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Le Sparta Praha gagne pour la 5e fois de suite

Le Sparta continue sa très bonne forme et vient de glaner sa cinquième victoire de suite en infligeant un nouveau revers à Mountfield une cinquième défaite consécutive. Après un premier tiers sans but ce sont les Pragois qui frappent en premier. Krejčík profite d'un powerplay pour donner l'avantage aux locaux dès la reprise. Il ne faut que deux minutes aux lions pour égaliser par Okuliar. Les spartiates retournent à la mine et pressent, ils sont logiquement récompensés par un but signé leur capitaine, Řepík. Hradec Králové domine le dernier tiers mais ne parvient pas à égaliser. Prague remonte à la neuvième place, Mountfield 11ème n'a plus qu'un point d'avance sur son premier poursuivant.

Le Motor frappe très fort en s'offrant un triomphe sur la glace de Kladno dans un match de la peur. Il retrouve la douzième place, synonyme de qualification pour les playoffs, ils laissent à 3 longueurs leur adversaire sur la dernière place. La partie commence fort avec l'ouverture du score de Gulaš après moins d'une minute de jeu. Tomeček ne tarde pas à doubler la mise. CB rajoute un but au tiers médiant avant que Filip ne débloque enfin le compteur local à la moitié du dernier vingt. Le Motor passe la quatrième vitesse en marquant trois buts en quatre minutes en fin de partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)

** : Silvester Kusko (HC Olomouc)

*** : Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)

** : Silvester Kusko (HC Olomouc)

* : Roberts Bukarts (Vítkovice Ridera)







