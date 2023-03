Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Juste ce qu'il faut Vítkovice s'impose en prolongation ŕ Brno dans le match 6 et se qualifie pour la demi-finale Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/03/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera : 3-4 ap (2-4)



Photographe : Vladimír Čižmár pour hc-kometa.cz Bukarts et Vítkovice s'imposent ŕ Brno et rejoignent les 1/2

Vítkovice vainqueur au dernier match confortablement se déplace à Brno avec la possibilité de conclure en cas de succès. La Kometa à domicile devra l'emporter coûte que coûte pour éviter l'élimination et pousser à la tenue d'un match 7. Le premier tiers est disputé et plutôt équilibré. Sur un slap de Gewiese, le gardien local relâche le palet, Bukarts en profite pour le propulser au fond des filets (0-1).

Les locaux tentent de revenir et récupèrent sur un break un tir de pénalité. Holík s'élance mais Stezka s'interpose. Sur le gong les deux équipes sont pénalisés en même temps. Dès la reprise à quatre contre quatre, Flek fait le tour de la cage et se retrouve seul face au gardien, la cage bouge et il ne peut lancer. Après consultation de la vidéo, il semble bien que Stezka fasse volontairement bouger la cage, l'arbitre accorde un but automatique (1-1).

Vítkovice touché mais pas coulé, inverse la tendance et repart à l'offensive. Les visiteurs dominent nettement et lancent à moult reprises mais Furch tient bon. Mais à force de tentatives les mineurs parviennent à enfoncer un bon coup de pioche. Stehlík sur une contre offensive est mis au sol mais il parvient quand même à glisser la rondelle jusqu'au deuxième poteau où le coup de canon de Bukarts permet à Vítko d'égaliser dans les dernières secondes du tiers (2-2).

Les visiteurs démarrent fort le dernier tiers et poussent sur la cage locale. Furch repousse les tirs de Kalus, puis Kotala mais sur la troisième tentative de Stehlík il cède (2-3).

Les locaux inversent immédiatement la tendance et égalisent deux minutes plus tard en powerplay. Un missile de la bleue de Kundrátek juste sous la barre remet les deux équipes dos à dos (3-3).

Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène finale. Il faut disputer une prolongation pour la première fois dans la série. Vítkovice démarre bien la prolongation et sous pression les locaux sont contraints à la faute. Le powerplay ne donne rien et ce sont ensuite les mineurs qui sont sanctionnés. Brno pousse pour l'emporter sauver sa peau, mais Stezka maintient la porte fermée. Les deux équipes se neutralisent dans un bon duel. Une nouvelle faute locale scelle le destin de la comète. Le palet tourne dans les crosses des mineurs, Mueller entre le cercle et le haut slot profite du trafic devant la cage locale pour envoyer un missile dans le but adverse et offrir la victoire à Vítkovice (3-4).

Il s'agit de la quatrième dans la série qu'il remporte donc et rejoignent la demi-finale pour la première fois depuis 2011 ! Fin de partie pour Brno qui quitte la compétition tête haute.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Peter Mueller

** : Roberts Bukarts

