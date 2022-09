Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La comčte brille de mille feux Pour le premier match de la saison de Tipsport Extraliga, le Kometa Brno a brillé ŕ domicile Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/09/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 6-1 (0-1, 3-0, 3-0)



Photographe : Thomas Gazda pour hckometa.cz Le Kometa démarre la saison en fanfare

Pour la reprise de la Tipsport extraliga, un seul match en avance ce jeudi 15. C'est en Moravie du Sud que le Kometa reçoit Karlovy Vary pour le lancement de la saison 2022-2023, la 30ème de l'extraliga tchèque.

Les locaux archi favoris sont plus dangereux en début de match, Kundrátek de la bleue déclenche le premier tir de la rencontre, détourné par Lukeš. Brno joue vite mais se trouve bien bloqué par la défense visiteuse. L'Energie est sous pression et commet une première faute. Le powerplay morave méridional ne donne rien.

Les contres des noirs sont dangereux, Černoch se retrouve seul face à l'angle grand ouvert mais il rate sa reprise. Le Kometa est à son tour sanctionné, le powerplay visiteur débouche sur quelques bons lancers mais les rebonds concédés par Čiliak ne sont pas exploités.

Brno semble prendre le contrôle de la rondelle, mais se fait surprendre sur un contre. Karlovy Vary transperce la défense, locale, la passe rebondit sur un patin et revient dans l'axe, Koblasa sur sa lancée vient fusiller le portier slovaque et inscrit le premier but de cette trentième saison de l'extraliga tchèque (0-1).

Le Kometa repart à l'offensive, Zaťovič en solitaire échoue contre le portier de la cité thermale. L'accélération locale ne donne rien, l'Energie continue de mener des contres dangereux. Ďaloga prend de vitesse les visiteurs mais c'est encore Lukeš qui ferme la porte.

Le deuxième tiers reprend sur le même rythme et les visiteurs sont pénalisés. Koblížek entre en zone, décale Strömberg qui glisse sous le bras du portier d'un bon tir pour l'égalisation (1-1).

Une empoignade devant la cage de Brno donne un épisode à quatre contre quatre, les locaux en profitent bien. Horký transperce la défense en force et loge la rondelle juste sous la barre (2-1).

C'est encore le powerplay du Kometa qui marche. Depuis le cercle droit, Strömberg double l'avance des siens en suppériorité (3-1). Photographe : Thomas Gazda pour hckometa.cz Brno ŕ domicile écrase Karlovy Vary en ouverture

Au dernier tiers l'Energie est emporté par Brno qui assène ses coups. Kollár au deuxième poteau récupère une relance catastrophique de la défense visiteuse et creuse l'écart (4-1).

Moins de deux minutes plus tard, un nouveau contre local fait mouche. Zbořil contre et réalise une passe millimétrée au deuxième poteau où Flek n'a plus qu'à ajuster la cage (5-1). - Energie Karlovy Vary : 6-1 (0-1, 3-0, 3-0)Pour la reprise de la Tipsport extraliga, un seul match en avance ce jeudi 15. C'est en Moravie du Sud que le Kometa reçoit Karlovy Vary pour le lancement de la saison 2022-2023, la 30ème de l'extraliga tchèque.Les locaux archi favoris sont plus dangereux en début de match,de la bleue déclenche le premier tir de la rencontre, détourné par. Brno joue vite mais se trouve bien bloqué par la défense visiteuse. L'Energie est sous pression et commet une première faute. Le powerplay morave méridional ne donne rien.Les contres des noirs sont dangereux,se retrouve seul face à l'angle grand ouvert mais il rate sa reprise. Le Kometa est à son tour sanctionné, le powerplay visiteur débouche sur quelques bons lancers mais les rebonds concédés parne sont pas exploités.Brno semble prendre le contrôle de la rondelle, mais se fait surprendre sur un contre. Karlovy Vary transperce la défense, locale, la passe rebondit sur un patin et revient dans l'axe,sur sa lancée vient fusiller le portier slovaque et inscrit le premier but de cette trentième saison de l'extraliga tchèqueLe Kometa repart à l'offensive,en solitaire échoue contre le portier de la cité thermale. L'accélération locale ne donne rien, l'Energie continue de mener des contres dangereux.prend de vitesse les visiteurs mais c'est encorequi ferme la porte.Le deuxième tiers reprend sur le même rythme et les visiteurs sont pénalisés.entre en zone, décalequi glisse sous le bras du portier d'un bon tir pour l'égalisationUne empoignade devant la cage de Brno donne un épisode à quatre contre quatre, les locaux en profitent bien.transperce la défense en force et loge la rondelle juste sous la barreC'est encore le powerplay du Kometa qui marche. Depuis le cercle droit,double l'avance des siens en suppérioritéAu dernier tiers l'Energie est emporté par Brno qui assène ses coups.au deuxième poteau récupère une relance catastrophique de la défense visiteuse et creuse l'écartMoins de deux minutes plus tard, un nouveau contre local fait mouche.contre et réalise une passe millimétrée au deuxième poteau oùn'a plus qu'à ajuster la cage

Une dernière fois l'unité spéciale locale fait mouche. Ďaloga à la bleue glisse dans l'angle pour Horký qui trouve la faille entre les pads de Lukeš (6-1).

Très nette victoire pour le Kometa Brno qui a été solide défensivement et s'est régalé à l'offensive. Karlovy Vary après avoir mené pendant vingt minutes repart de Moravie du Sud avec une première valise. La faute à une défense bien trop poreuse, lente et mal positionnée et bien trop de pénalités concédées.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Marek Ďaloga

** : Luboš Horký

* : Kim Strömberg



Résumé vidéo (en tchèque) de la rencontre :

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo