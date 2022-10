Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La comète retrouve son brillant La Kometa écrase Mountfield et remonte au général, le Sparta engrange une quatrième victoire de rang et se retrouve 4e. Olomouc l'emporte au forceps contre le Motor pour revenir sur le podium Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/09/2022 à 21:00 Tweeter

HC Olomouc : 1-2 ap

Kometa Brno - Mountfield HK : 4-0

Dynamo Pardubice - Sparta Prague : 2-3 TAB



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Čiliak étouffe Mountfield, Brno remonte au général

Brno en difficultés en ce début de saison reçoit Mountfield qui a également peiné mais reste sur une bonne victoire. La partie démarre vite côté local, Gulaši de la bleue vient ouvrir le score après à peine deux minutes de jeu. Les lions mitraillent littéralement tout le tiers mais Čiliak est intraitable sur sa ligne. En supériorité au deuxième vingt, la Kometa frappe de nouveau, Zaťovič dévie parfaitement au second poteau pour Horký qui double la mise en poussant dans l'angle ouvert. Mountfield HK domine nettement mais ne peut marquer, à l'inverse Zaťovič alourdit le score en déviant le lancer de Ščotka. Au dernier tiers, les visiteurs continuent de presser, en vain. Horký conclut la folle soirée de Brno en marquant en cage vide. Le héros du jour est le portier slovaque Čiliak qui a repoussé les 51 lancers adverses et blanchit ! La Kometa repasse dixième juste derrière son adversaire du jour.

Victoire serrée pour Olomouc sur la glace de České Budějovice, mais très précieuse puisque les Coqs récupèrent la troisième place, avec un match en retard en plus. L'excellent Gulaš ouvre les compteurs pour le Motor en suppériorité au tiers médiant. A force de mitrialler, le HCO parvient à égaliser grâce à Škůrek à dix minutes du terme. En prolongation les locaux sont pénalisés, l'occasion est trop belle pour Ondrušek qui donne la victoire aux visiteurs.

Troisième victoire de rang pour le Sparta qui s'empare de la quatrième place après un succès arraché aux tirs au but à Pardubice. Dominés sur la glace, les Praguois mènent pourtant par deux fois au score avant d'être rejoins à chaque fois par les chevaux. La prolongation ne donne rien et la partie se règle aux tirs au but. Horák est le seul à trouver la faille côté spartiate, tandis que l'éblouissant Kovář bloque tous les tireurs locaux. En prenant un point le Dynamo reste deuxième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marek Čiliak (Kometa Brno)

** : Martin Zaťovič (Kometa Brno)

* : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice) Motor České Budějovice -: 1-2 ap- Mountfield HK : 4-0Dynamo Pardubice -: 2-3 TABen difficultés en ce début de saison reçoitqui a également peiné mais reste sur une bonne victoire. La partie démarre vite côté local,de la bleue vient ouvrir le score après à peine deux minutes de jeu. Les lions mitraillent littéralement tout le tiers maisest intraitable sur sa ligne. En supériorité au deuxième vingt, la Kometa frappe de nouveau,dévie parfaitement au second poteau pourqui double la mise en poussant dans l'angle ouvert. Mountfield HK domine nettement mais ne peut marquer, à l'inversealourdit le score en déviant le lancer de. Au dernier tiers, les visiteurs continuent de presser, en vain.conclut la folle soirée de Brno en marquant en cage vide. Le héros du jour est le portier slovaquequi a repoussé les 51 lancers adverses et blanchit ! La Kometa repasse dixième juste derrière son adversaire du jour.Victoire serrée poursur la glace de, mais très précieuse puisque les Coqs récupèrent la troisième place, avec un match en retard en plus. L'excellentouvre les compteurs pour le Motor en suppériorité au tiers médiant. A force de mitrialler, le HCO parvient à égaliser grâce àà dix minutes du terme. En prolongation les locaux sont pénalisés, l'occasion est trop belle pourqui donne la victoire aux visiteurs.Troisième victoire de rang pour lequi s'empare de la quatrième place après un succès arraché aux tirs au but à. Dominés sur la glace, les Praguois mènent pourtant par deux fois au score avant d'être rejoins à chaque fois par les chevaux. La prolongation ne donne rien et la partie se règle aux tirs au but.est le seul à trouver la faille côté spartiate, tandis que l'éblouissantbloque tous les tireurs locaux. En prenant un point le Dynamo reste deuxième.*** : Marek Čiliak (Kometa Brno)** : Martin Zaťovič (Kometa Brno)* : Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur