Mountfield HK : 1-4

Verva Litvínov - Sparta Praha : 5-2

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno : 7-3

Vítkovice Ridera - Škoda Plzeň : 3-2 TAB

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav : 2-0

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 0-3

Motor České Budějovice - Kometa Brno : 3-1



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Malgré 2 points de Jagr, Liberec surclasse Kladno

Les Bílí Tygři s'imposent triomphalement à domicile pour se relancer au milieu de tableau en enfonçant encore un peu plus Kladno. La grande nouvelle de la journée c'est le retour sur la glace de Jágr pour son premier match de la saison à 50 ans bien sonnés. La partie démarre bien pour les locaux, Filippi et Jelínek trouvent la faillent à une minute d'intervalle. En toute fin de tiers les Rytíři débloquent leur compteur. Energie Karlovy Vary -: 1-4- Sparta Praha : 5-2- Rytíři Kladno : 7-3- Škoda Plzeň : 3-2 TAB- BK Mladá Boleslav : 2-0Dynamo Pardubice -: 0-3- Kometa Brno : 3-1Less'imposent triomphalement à domicile pour se relancer au milieu de tableau en enfonçant encore un peu plus. La grande nouvelle de la journée c'est le retour sur la glace depour son premier match de la saison à 50 ans bien sonnés. La partie démarre bien pour les locaux,ettrouvent la faillent à une minute d'intervalle. En toute fin de tiers les Rytíři débloquent leur compteur.

Liberec élargit son avance dès la reprise. Mais les visiteurs n'ont pas baissés les bras et mener par LA légende ils reviennent. Jágr temporise dans le slot et remet au premier poteau où Filip pousse au fond. Joie de courte durée pour Kladno, Balinskis marque dans la minute suivante pour redonner deux longueurs d'avance aux locaux. Liberec continue de cogner dans la défense passoire des chevaliers qui cède encore deux fois à l'entame du dernier tiers. En powerplay, les Rytíři reviennent. Jágr dans l'angle lance, le puck ricoche, Jágr récupère et remet dans le slot pour Beran qui pousse au fond. Deuxième point de la soirée pour le grand maître qui n'a rien perdu de ses réflexes. Mais le dernier mot revient aux tigres blancs et à Filippi qui marque pour la deuxième fois de la soirée, bénéficiant d'une suppériorité numérique.

Vítkovice remporte aux tirs au but le choc de la journée contre Plzeň qui voit sa série de victoires s'arrêter à six. Les Indiens ont mené à deux reprises mais sans pouvoir tenir leur avance et dans la série de fusillade ce sont les mineurs qui se sont montrés les plus forts, ils repassent premiers juste avant la trêve. Plzeň est cinquième grâce au point récolté à Ostrava.

Olomouc conforte sa troisième place avec une victoire solide à domicile contre Mladá Boleslav.

C'est Plášek et Orsava qui ont marqué les deux buts locaux tandis que Konrád blanchit avec 37 arrêts.

Třinec remporte une bonne victoire à Pardubice qui continue de décevoir et perd la première place juste avant la trêve. Grâce à ce succès les Oceláři reviennent 4èmes. Ils tiennent la corde tout le match avec un unique but de Hrňa avant de marquer deux fois en cage vide. Mazanec blanchit avec 28 parades.

Deuxième victoire de rang pour Mountfield qui remonte dixième en surclassant et dépassant au général Karlovy Vary. Les rois lions du jour ont été le Slovaque Okuliar et le Tchèque Pavlík auteurs de deux buts chacun.

Photographe : Vladislav Kollert pour hcvl.cz Litvínov surclasse le Sparta et met fin à sa série de succès

Litvínov continue son bon parcours et signe une troisième victoire en quatre matchs, cette fois elle brise la série de victoire de Praha. Pénalisés rapidement les locaux se rachètent vite puisque Kudrna gagne son duel avec Kořenář derrière le but et vient glisser dans la cage vide. Les pétrochimistes mitraillent, Straka dévie pour Kudrna qui envoie un one-timer au fond. Litvínov continue son pressing au deuxième tiers. Zygmunt réussit un doublé en deux minutes pour donner une avance très confortable aux locaux. Praha assommé change de gardien. Les spartiates inversent la tendance et Erik Thorell débloque leur compteur avant que Tomášek ne rapproche le score en powerplay. Le Verva joue sur un rythme endiablé au dernier tiers et tient sa double avance, les visiteurs sans solutions sortent le gardien avec encore 5 minutes à jouer. Trop tôt ou trop tard, cela permet à Kudrna de compléter le tour du chapeau en cage vide.

České Budějovice qui a besoin de points en bas de tableau reçoit la Kometa en difficultés. Les visiteurs nettement dominateurs au premier vingt ouvrent logiquement la mise par Horký. Dès la reprise les locaux égalise, Pech sert dans le cercle gauche Gulaš qui fait trembler les filets. Hanzl dans le slot donne l'avantage à CB à cinq minutes de la deuxième sirène. Le Motor prend le large au dernier vingt avec un troisième but en powerplay. Une victoire précieuse pour les automobilistes qui mettent à cinq points la dernière place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andrej Kudrna (Verva Litvínov)

** : Branislav Konrád (HC Olomouc)

* : Jaromír Jágr

Rytíři Kladno)