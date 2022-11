Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La victoire retrouvée En match en retard, l'Energie renoue avec la victoire aprčs 4 revers de rang Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/11/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - HC Olomouc : 3-2 (1-0, 2-0, 0-2)



Photogrtaphe : Kateřina Pelikánová pour hokejkv.cz Kohout, Jiskra et Redlich de l'Energie battent Olomouc

Match en retard de la quatrième journée, entre Karlovy Vary et Olomouc, la partie n'avait pu débuter en raison d'un problème de surfaceuse qui avait endomagé la glace. Les locaux restent sur quatre revers de suite et espèrent retrouver enfin la victoire, mais en face les coqs sont sur une bonne série de quatre succès sur les cinq dernières parties et occupent fièrement la troisième place.

La partie démarre fort pour les locaux qui ouvrent la marque avant la troisième minute de jeu. Redlich tente de rejoindre le second poteau avec une bonne passe mais Kohout dans le slot dévie au fond la course du palet (1-0).

Les joueurs de la cité thermale encouragés par leur public restent plus dominateurs mais ne peuvent doubler leur avance même en powerplay. Dès la reprise du deuxième vingt, Kohout s'échappe en break, il laisse en retrait, le palet est dévié par le défenseur adverse jusqu'à la palette de Redlich qui peut en profiter pour doubler la mise (2-0).

La partie s'équilibre mais le score ne bouge plus le HCO ne parvient pas à débloquer son compteur. L'Energie lui donne une leçon de réalisme, Havlin slape de la bleue, Kohout dévie sous la barre pour alourdir la marque (3-0).

Au dernier tiers Olomouc revient métamorphosé, il a changé de gardien et Lukáš repoussera les neuf lancers locaux. La pression mise par les coqs est forte et fini par porter ses fruits. Bambula dans le slot profite d'un rebond heureux pour pousser au fond masqué par un défenseur local (3-1).

Les visiteurs rapprochent encore la marque peut après sur un coup de chance. Le lancer de Strapáč est involontairement dévié par Huttula dans son propre but (3-2).

Olomouc pousse pour égaliser mais en vain, Karlovy Vary tient bon et renoue avec la victoire après quatre défaites de suite. Un succès très important qui permet à l'Energie de grimper à la sixième place du classement !



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Kohout

** : Tomáš Redlich

