Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le choc des puissants Le Sparta remporte le choc face au leader. Vítkovice repart pour conserver sa deuxičme place tout comme Třinec sa quatričme. Liberec et Mountfield continuent de poursuivre le quatuor de tęte. Olomouc suit de plus loin. Karlovy Vary se replace Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/02/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 4-2

Oceláři Třinec - Rytíři Kladno : 5-4

BK Mladá Boleslav - Vítkovice Ridera : 2-3

Mountfield HK - Kometa Brno : 1-0

Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary : 1-2 ap

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec : 2-4

HC Olomouc - Motor České Budějovice : 3-2



hcsparta.cz Řepík et le Sparta font chuter le leader Pardubice

Le Sparta devant 16 653 fans enragés s'impose contre le leader Pardubice, vaincu après 9 victoires d'affilée. Pourtant c'est bien le leader qui ouvre le score. Sedlák dévie au vol de superbe manière après à peine 22 secondes de jeu. Buchtele sur une bonne déviation égalise assez rapidement. Le Dynamo domine mais ne peut repasser devant avant la première sirène. Dès la première minute du deuxième vingt, Zohorna place dans l'axe pour Košťálek lancé comme un missile, il fait coucher le gardien local et pousse au fond pour remettre les chevaux devant. Le Dynamo se tire une balle dans le pied en multipliant les fautes tout le reste de la période. Le powerplay pragois en profite généreusement. Řepík égalise en suppériorité avant que Tomášek ne donne l'avantage aussi en powerplay. Dans un dernier tiers équilibré, le capitaine spartiate, Řepík, porte le coup de grâce toujours en avantage numérique. Troisième victoire d'affilée pour le Sparta Praha qui maintient la pression sur la deuxième place. Nouveau revers de Pardubice contre le vice-champion qui est en train de devenir sa bête noire de la saison.

Vítkovice retrouve la victoire après 4 défaites de suite, les mineurs vont l'emporter à - Dynamo Pardubice : 4-2- Rytíři Kladno : 5-4BK Mladá Boleslav -: 2-3- Kometa Brno : 1-0Verva Litvínov -: 1-2 apŠkoda Plzeň -: 2-4- Motor České Budějovice : 3-2Ledevant 16 653 fans enragés s'impose contre le leader, vaincu après 9 victoires d'affilée. Pourtant c'est bien le leader qui ouvre le score.dévie au vol de superbe manière après à peine 22 secondes de jeu. Buchtele sur une bonne déviation égalise assez rapidement. Le Dynamo domine mais ne peut repasser devant avant la première sirène. Dès la première minute du deuxième vingt,place dans l'axe pourlancé comme un missile, il fait coucher le gardien local et pousse au fond pour remettre les chevaux devant. Le Dynamo se tire une balle dans le pied en multipliant les fautes tout le reste de la période. Le powerplay pragois en profite généreusement.égalise en suppériorité avant quene donne l'avantage aussi en powerplay. Dans un dernier tiers équilibré, le capitaine spartiate,, porte le coup de grâce toujours en avantage numérique. Troisième victoire d'affilée pour le Sparta Praha qui maintient la pression sur la deuxième place. Nouveau revers de Pardubice contre le vice-champion qui est en train de devenir sa bête noire de la saison.retrouve la victoire après 4 défaites de suite, les mineurs vont l'emporter à Mladá Boleslav pour conforter leur deuxième place. Les locaux mènent par deux fois au score grâce à Dvořáček et Lántoši. Ostrava marque deux fois dans le tiers médiant pour égaliser à deux reprises. Prčík d'un puissant lancer de loin donne l'avantage à Vítkovice dans la dernière période. Le BK mitraille pour revenir en vain. Bukarts termine cette belle soirée du renouveau avec trois points.

Les Oceláři l'emportent laborieusement sur leur glace contre Kladno toujours dernier de la classe. Un doublé de Daňo permet aux métallurgistes de sortir en tête au premier tiers face à un but de Plekanec servi par le bon vieux Jágr . Jágr s'offre un beau mouvement devant le but local pour donner l'avantage à son équipe à l'entame du dernier vingt. La légende tchèque inscrit son 1099ème but en carrière pro, un record de tous les temps ! Les dragons crachent le feu et parviennent à égaliser grâce à Růžička. La pression est infernale et Daňo sert son compatriote Marcinko qui s'échape face au gardien et pousse au fond pour donner une victoire serrée à Třinec. Le Slovaque Daňo termine la soirée à quatre points !

Les Bílí Tygři remportent une seconde victoire de suite et l'emportant de manière convaincante à Plzeň. Pourtant Rekonen et Hrabík avaient rapidement marqués pour permettre aux locaux de mener 2-0.

Mountfield s'impose devant ses partisans sur le plus petit des scores face à Brno qui rechute. Lalancette a marqué l'unique but de la partie au premier vingt. Kiviaho blanchit avec un petit travail de 16 arrêts uniquement. Profitant de l'indiscipline locale, Flynn puis Filippi permettent aux tigres blancs d'égaliser. C'est encore en powerplay que Filippi donne l'avantage à Liberec. Ordoš assure la victoire avec un nouveau but peu après.

hcmotor.cz Olomouc s'impose de justesse contre České Budějovice

Olomouc s'est fait peur à domicile face au Motor mais finit par s'imposer après trois revers d'affilée. Mais la tenacité des visiteurs leur permet de revenir au score et le deuxième s'achève sur un score de parité à trois partout.s'offre un beau mouvement devant le but local pour donner l'avantage à son équipe à l'entame du dernier vingt. La légende tchèque inscrit son 1099ème but en carrière pro, un record de tous les temps ! Les dragons crachent le feu et parviennent à égaliser grâce à. La pression est infernale etsert son compatriotequi s'échape face au gardien et pousse au fond pour donner une victoire serrée à Třinec. Le Slovaquetermine la soirée à quatre points !Lesremportent une seconde victoire de suite et l'emportant de manière convaincante à. Pourtantetavaient rapidement marqués pour permettre aux locaux de mener 2-0.s'impose devant ses partisans sur le plus petit des scores face àqui rechute.a marqué l'unique but de la partie au premier vingt.blanchit avec un petit travail de 16 arrêts uniquement. Profitant de l'indiscipline locale,puispermettent aux tigres blancs d'égaliser. C'est encore en powerplay quedonne l'avantage à Liberec.assure la victoire avec un nouveau but peu après.s'est fait peur à domicile face aumais finit par s'imposer après trois revers d'affilée. Valský et Doležal permettent aux visiteurs de mener 2-0 après un tiers. Dominant au tiers médiant, le HCO débloque son compteur grâce à Nahodil. Au dernier tiers le bombardement local est intense et Klimek égalise. Le Motor s'effondre et commet une faute, Bambula permet aux coqs de l'emporter de justesse.

Karlovy Vary s'impose de justesse dans le derby à Litvínov et s'empare de la neuvième place du classement. Après un premier tiers de très bonne facture les deux équipes se séparent sur un score vierge. Profitant d'un powerplay, l'Energie ouvre le score dans la première minute du tiers médiant. Rachůnek place parfaitement au second poteau où Hladonik reprend d'un one-timer. En powerplay, les locaux ne tardent pas à égaliser, Hlava pousse au fond le rebond concédé par le gardien sur le coup de canon de Jaks. Malgré une nette domination les pétrochimistes ne parviennent pas à passer devant. Dès l'entame de la prolongation, Cernoch dévie parfaitement devant la cage pour Mikyska qui donne la victoire aux visiteurs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marko Daňo (Oceláři Třinec)

** : Roberts Bukarts (Vítkovice Ridera)

* : Michal Řepík (Sparta Praha) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur