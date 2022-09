Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le coq chante ! Olomouc écrase le Sparta et remporte une troisième victoire consécutive Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/09/2022 à 21:00 Tweeter

HC Olomouc - Sparta Prague : 4-0 (2-0, 2-0, 0-0)



Photo: Daniel Klement pour hc-olomouc.cz 3e victoire pour le Coq d'Olomouc toujours invaincu

Match en avance de la troisième journée qui se joue demain (vendredi 23 septembre). Olomouc après un excellent début de saison avec deux victoires en autant de match occupe la troisième place de l'extraliga. Les Coqs espéreront confirmer en l'emportant face au vice-champion en titre. Le Sparta battu d'entrée a su rebondir et veut l'emporter en Moravie pour poursuivre sa remontée.

Les Praguois démarrent le match pied au plancher et surdomine les premières minutes, les locaux subissent mais s'en sortent sans mal grâce à Konrád qui multiplie les parades sur sa ligne. Ragaillardis les Coqs reprennent pied. Ils profitent d'un incroyable cafouillage de la défense spartiate pour ouvrir la marque contre le cours du jeu. Krejčík derrière la cage tente de dégager, mais son mouvement de crosse est trop faible, le puck reste devant la cage Konečný surpris ne parvient à le faire partir, Nahodil qui arrive devant le but propulse au fond alors que les Praguois n'ont rien compris (1-0).

Le Sparta tente de revenir à hauteur mais continue de se heurter au portier slovaque qui virevolte devant la cage locale. Olomouc reste dangereux en contre. Sur l'un d'entre eux, Orsava s'installe derrière la cage visiteuse sans être délogé, il glisse une bonne passe entre deux défenseurs praguois passifs, Káňa lancé vient reprendre victorieusement pour doubler la mise (2-0).

Au deuxième vingt, chaque équipe bénéficie d'un powerplay mais le score reste identique. Les coqs surdominent ce tiers médiant et font le jeu. Leurs efforts finissent par payer. Rašner canonne de la bleue, Strapáč sur la trajectoire dévie dans le but spartiate (3-0). Photo: Daniel Klement pour hc-olomouc.cz Konrád blanchi le Sparta Prague

Dans la foulée le Sparta est pénalisé, et dans la foulée Olomouc alourdit le score. Bambula lance, Kovář repousse au deuxième poteau, Orsava reprend dans l'angle grand ouvert (4-0).

Prague sonné, parvient à rebondir au dernier tiers. Les joueurs grenats dominent du casque et des épaules la dernière période de jeu mais la porte morave reste fermée à double tour. Konrád repousse 25 lancers pour réaliser son premier blanchissage de la saison.

Troisième victoire en autant de parties pour Olomouc, le Coq peut chanter il est au sommet de l'extraliga. Le HCO se déplacera à Karlovy Vary dimanche pour espérer conserver son invincibilité. Le Sparta s'incline lourdement à l'extérieur et commence à douter avant de recevoir Plzeň dimanche.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Branislav Konrád

** : Jakub Orsava

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







