TELH : Le coq fait taire le dragon Les coqs d'Olomouc arrętent le dragon de Třinec qui restait sur 5 victoires d'affilée. Mladá Boleslav l'emporte sur le fil pour remonter tandis que le Sparta Praha assure Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/01/2023 ŕ 21:00

HC Olomouc : 1-3

BK Mladá Boleslav - Vítkovice Ridera : 3-2 TAB

Sparta Praha - Motor České Budějovice : 5-0



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Les coqs et leur gardien Lukáš arrętent Třinec

En match en retard de la journée de dimanche les Oceláři qui restent sur cinq victoires de rang et dix sur les douze derniers matchs reçoivent Olomouc qui a le parcours inverse avec cinq défaites depuis six rencontres. La partie démarre bien pour les locaux qui bénéficient d'un rapide powerplay, cependant ils ne peuvent le convertir. A l'inverse, Rašner récupère la rondelle en zone défensive et part en contre, il remonte toute la glace et vient fusiller Kacetl entre les pads. La rencontre est plutôt équilibrée mais les coqs font preuve de réalisme en fin de période. Navrátil s'offre un joli slalom en zone offensive et d'un bon lancer double la mise. Le tiers médiant est disputé mais ne voit pas le score évoluer. Třinec accélère et bombarde tout le dernier vingt sans parvenir à déjouer Lukáš. Les locaux sortent leur gardien et Nahodil alourdit la mise en cage vide. Alors que le match est plié, Doudera débloque enfin le compteur des métallurgistes à 6 secondes du terme, trop tard pour revenir mais assez pour priver le gardien du HCO d'un blanchissage mérité. Grâce à ce bon succès Olomouc repasse cinquième, les Oceláři voient leur troisième place menacée par le Sparta.

En match décalé de la 19ème journée, Mladá Boleslav qui tente de repartir de l'avant reçoit la très solide équipe de Vítkovice qui peut passer en tête du championnat en cas de victoire ce soir en Bohême centrale. Dans un premier tiers surdominé par les visiteurs ce sont pourtant les locaux qui ouvrent le score, un magnifique passe de Söderlund au deuxième poteau pour Roman permet à ce dernier de pousser au fond. Le deuxième tiers s'équilibre mais Bukarts dans le slot parvient à dévier au fond des filets locaux pour l'égalisation. Najman permet aux lions de reprendre les devants dans le dernier tiers avant qu'une confusion devant la cage du BK ne permettent à Lukáš Krenželok d'égaliser encore. Il faut une séance de 8 tirs au but chacun pour que Lántoši ne donne finalement la victoire aux locaux qui repassent neuvièmes tandis que les mineurs échouent à repasser premier. Ils sont deuxièmes avec un point de retard sur le Dynamo Pardubice qui compte encore deux matchs en moins.

Pour rattraper une rencontre de la 21ème journée, le Sparta qui reste sur trois victoires consécutives reçoit České Budějovice qui lutte pour un siège en playoffs, une partie déséquilibrée sur le papier. Pas de miracle sur la glace de la capitale, les spartiates s'imposent très nettement avec trois points de Safin et un blanchissage de Kořenář (15 arrêts). Praha se rapproche à deux points du podium.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ostap Safin (Sparta Praha)

** : Jan Lukáš (HC Olomouc)

