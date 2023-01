Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le derby du rachat La Kometa Brno l'emporte ŕ Olomouc dans le derby morave pour se racheter aprčs une série de revers Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/01/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Photographe : Michal Struž pour hc-kometa.cz La Kometa remporte le derby de Moravie ŕ Olomouc

Olomouc battu cinq fois lors de ses six dernières sorties glisse vers le milieu de tableau. En ouverture de la journée qui se déroulera vendredi, les coqs reçoivent leur rival de Brno également dans une mauvaise période avec 14 défaites sur 17 matchs depuis mi-novembre.

Le premier tiers est plutôt équilibré mais les deux équipes ne parviennent pas à ouvrir la marque avant la sirène. Olomouc accélère au deuxième tiers et mitraille la cage sud-morave mais Furch solide comme un roc ne laisse rien filtrer.

A la moitié de la période, les locaux sont pénalisés pour un stupide surnombre, l'occasion est trop belle pour la comète. Šalé met en fond de zone pour Kučeřík qui temporise dans l'angle avant de glisser pour Flek devant l'enclave, ce dernier parvient à pousser au fond (0-1).

Le HCO inverse la tendance mais son pressing ne donne rien jusqu'à la deuxième sirène. La Kometa accélère au dernier vingt et maintient la pression. Holík parvient à s'emparer de la rondelle et fonce au but, après une cavalcade solitaire il fusille Konrád pour doubler la mise (0-2).

Les locaux sont pénalisés dans la foulée et tanguent sous les assauts adverses mais ils parviennent à tenir sans couler plus encore. De retour à cinq, Plášek s'échappe en break et d'un très bon lancer déjoue le portier visiteur pour faire gronder le public (1-2).

Le match s'échauffe et les pénalités tombent. Zaťovič dans le bureau d'Ovechkin redonne deux longueurs d'avance à Brno d'un solide one-timer (1-3).

Il reste moins de cinq minutes, les coqs tentent de revenir sans succès. Ils sortent alors leur gardien, mais Kollár en profite pour marquer en cage vide (1-4).

Victoire plutôt confortable pour la Kometa Brno dans le derby morave, elle remonte provisoirement à la neuvième place avant les matchs de ses petits camarades vendredi. Olomouc échoue à remonter dans les quatre premiers et subit une deuxième défaite de suite.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Flek

** : Dominik Furch

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Jakub Flek

** : Dominik Furch

* : Karel Plášek







