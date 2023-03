Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le match des agonisants Třinec bat Plzeň de justesse dans le match entre deux clubs ŕ la dérive. Vítkovice, le Sparta et Mountfield confirment bien au chaud. Brno ainsi que Litvínov se replacent en vue des playoffs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/02/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Verva Litvínov : 1-2

Škoda Plzeň - Oceláři Třinec : 4-5 ap

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 6-1

Rytíři Kladno - Sparta Praha : 3-4

HC Olomouc - Mountfield HK : 0-4

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 1-3



hcplzen.cz Třinec gagne ŕ Plzeň face ŕ une équipe qui sombre

Dans le match des équipes à la dérive, ce sont les Oceláři battus lors de leur quatre derniers matchs qui se reprennent laborieusement et l'emportent en proolngation à Plzeň qui s'incline pour la sixième fois d'affilée. Après un premier tiers sans but, Rekonen débloque le score pour les locaux. Mais les dragons sortent du nid et Hudáček marque deux fois pour égaliser et donner l'avantage aux siens. Un autre slovaque se distingue, Holešinský qui égalise. Le meilleur compteur du championnat, Růžička redonne l'avantage au champion en titre avant la sirène. Les Indiens accélèrent au dernier tiers, Hrabík égalise avant que Schleiss ne redonne l'avantage. Mais les locaux se font rejoindre à cinq minutes du terme. Plzeň se suicide en prolongation en commetant une double faute, du rarement vu ! A cinq contre trois, Růžička trouve la faille. Třinec se relance mais reste cinquième tandis que les Indiens glissent au neuvième rang.

Vítkovice remporte une tonitruante victoire à domicile contre l'Energie. Six buteurs différents ont troué les filets de Karlovy Vary. Lakatoš termine toutefois à quatre points, Bukarts et Raskob à deux. Le club de la cité thermale glisse dixième tandis que les mineurs restent deuxièmes.

Le Sparta reste troisième mais s'est fait peur dans le derby à Kladno, qui s'incline et reste dernier. Erik Thorell termine à trois points et Tomášek à deux pour le club de la capitale. Pour les chevaliers Plekanec et Kubík comptent deux points et une nouvelle assistance pour Jágr (son 12ème point en 22 matchs) mais cela n'a pas suffit.

bkboleslav.cz Mladá Boleslav se casse les dents sur Tomek et Litvínov

Litvínov remporte une victoire clé dans la course aux playoffs à Mladá Boleslav et passe onzième en lieu et place de son adversaire du jour. Abdul et Zdráhal permettent aux visiteurs de sortir devant au premier tiers, un mince avantage qu'ils ne quitteront plus malgré le bombardement local. Tomek termine la rencontre avec 38 arrêts.

Mountfield engrange facilement une dixième victoire consécutive en s'imposant nettement sur la glace d'Olomouc. Tandis que Cingel, Lev et Eberle marquent deux points, Kiviaho blanchit avec seulement 17 arrêts face à un HCO complètement à l'arrêt

La Kometa se relance et récupère le huitième rang en remportant une belle victoire chez le leader, Pardubice. Longtemps menés 1-0 et surdominés, les visiteurs ne tiennent que grâce à une nouvelle performance XXL de leur gardien Furch auteur de 36 arrêts. Réaliste au dernier tiers Brno marque à trois reprises pour réaliser le hold up parfait.





Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

** : Erik Thorell (Sparta Praha)

* : Dominik Lakatoš (Vítkovice Ridera) BK Mladá Boleslav -: 1-2Škoda Plzeň -: 4-5 ap- Energie Karlovy Vary : 6-1Rytíři Kladno -: 3-4HC Olomouc -: 0-4Dynamo Pardubice -: 1-3Dans le match des équipes à la dérive, ce sont lesbattus lors de leur quatre derniers matchs qui se reprennent laborieusement et l'emportent en proolngation àqui s'incline pour la sixième fois d'affilée. Après un premier tiers sans but,débloque le score pour les locaux. Mais les dragons sortent du nid etmarque deux fois pour égaliser et donner l'avantage aux siens. Un autre slovaque se distingue,qui égalise. Le meilleur compteur du championnat,redonne l'avantage au champion en titre avant la sirène. Les Indiens accélèrent au dernier tiers,égalise avant quene redonne l'avantage. Mais les locaux se font rejoindre à cinq minutes du terme. Plzeň se suicide en prolongation en commetant une double faute, du rarement vu ! A cinq contre trois,trouve la faille. Třinec se relance mais reste cinquième tandis que les Indiens glissent au neuvième rang.remporte une tonitruante victoire à domicile contre l'. Six buteurs différents ont troué les filets de Karlovy Vary.termine toutefois à quatre points,età deux. Le club de la cité thermale glisse dixième tandis que les mineurs restent deuxièmes.Lereste troisième mais s'est fait peur dans le derby à, qui s'incline et reste dernier.termine à trois points età deux pour le club de la capitale. Pour les chevaliersetcomptent deux points et une nouvelle assistance pour(son 12ème point en 22 matchs) mais cela n'a pas suffit.remporte une victoire clé dans la course aux playoffs àet passe onzième en lieu et place de son adversaire du jour.etpermettent aux visiteurs de sortir devant au premier tiers, un mince avantage qu'ils ne quitteront plus malgré le bombardement local.termine la rencontre avec 38 arrêts.engrange facilement une dixième victoire consécutive en s'imposant nettement sur la glace d'. Tandis queetmarquent deux points,blanchit avec seulement 17 arrêts face à un HCO complètement à l'arrêtLase relance et récupère le huitième rang en remportant une belle victoire chez le leader,. Longtemps menés 1-0 et surdominés, les visiteurs ne tiennent que grâce à une nouvelle performance XXL de leur gardienauteur de 36 arrêts. Réaliste au dernier tiers Brno marque à trois reprises pour réaliser le hold up parfait.*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)** : Erik Thorell (Sparta Praha)* : Dominik Lakatoš (Vítkovice Ridera) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur