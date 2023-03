Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le Motor est sauvé Le Motor remporte le match de la mort et sauve sa peau, envoyant Kladno aux barrages. Liberec se glisse dans le top 4 derričre le Sparta et Vítkovice toujours vainqueurs. Třinec rebondit tandis qu'en bas Litvínov et Mladá Boleslav tentent de finir le plus haut possible Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/03/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno : 5-2

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 3-4

BK Mladá Boleslav - Škoda Plzeň : 4-2

HC Olomouc - Oceláři Třinec : 0-5

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 2-3 TAB

Sparta Praha - Mountfield HK : 3-2

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 5-2



hcmotor.cz Le Motor surclasse Kladno et sauve sa peau en extraliga

Le Motor reçoit Kladno pour le match de la mort, s'il l'emporte alors sa place en extraliga est assurée pour la saison prochaine. Les Rytíři doivent gagner pour espérer s'en sortir, mais même s'ils le font, il faudra espérer confirmer dimanche. Le premier tiers est vierge, mais le Motor démarre brutalement au deuxième vingt. Une superbe triangulaire, un modèle du genre permet à Valský d'ouvrir la marque, puis tout va très vite. Dans les 8 minutes qui suivent les locaux marquent encore trois fois pour un terrible 4-0 à la mi-match. Kladno débloque son compteur à la fin du deuxième tiers puis coupe l'avance locale en deux en début de dernier vingt. České Budějovice continue de dominer son jeu et en powerplay Vráblík creuse encore l'écart, la messe est dite. Le Motor s'assure de sa place en extraliga mais ne participera pas aux playoffs et termine 13ème sur 14 après une troisième place l'an passé quelle chute ! Pour la deuxième fois de suite, Kladno devra disputer les barrages contre le vainqueur de la Chance Liga. S'ils l'emportent, les Rytíři se maintiendront, mais s'ils sont vaincus alors ils quitteront l'élite.

Vítkovice assure sa deuxième place en corrigeant Brno. La Kometa avait pourtant parfaitement démarrée en menant 2-0 à l'entame du deuxième tiers grâce à des buts de Pospíšil et Šalé. Les locaux reviennent à une longueur avant la deuxième sirène. Ils atomisent le dernier tiers en inscrivant quatre buts sans réplique. Jarůšek a marqué deux buts et Kalus termine à trois points. Les mineurs ont un match clé à Liberec dimanche pour conserver la deuxième place. La Kometa peut grimper au général en cas de résultat au dernier match face au Sparta.

Praha l'emporte à domicile face à Mountfield qui s'incline pour la deuxième fois d'affilée. Grâce à ce succès le Sparta maintient la pression sur la deuxième place, alors que Hradec Králové sort des places protégées et est actuellement cinquième. Mountfield a mené à deux reprises mais s'est fait rejoindre deux fois. Profitant d'un powerplay au dernier vingt, l'inévitable capitaine pragois, Řepík donne la victoire aux siens.

Photographe : Kateřina Pelikánová pour hokejkv.cz Liberec s'impose ŕ Karlovy Vary et grimpe au 4čme rang

Les Bílí Tygři enchaînent une huitième victoire consécutive, la neuvième sur leurs dix derniers matchs, en s'imposant à Karlovy Vary, mais ils laissent filer un point important dans la course aux quarts de finale. En effet, Ordoš donne rapidement l'avantage aux visiteurs sur un powerplay au premier vingt. Havlin égalise également en suppériorité mais les tigres blancs frappent encore deux fois avant la deuxième sirène. Havlin y va de son deuxième but pour rapprocher la marque en dernière période. Liberec croit tenir ses trois points mais Griger égalise à 2'37 du terme. En prolongation, l'Energie est pénalisée, Vlach assure la victoire de Liberec qui grimpe au quatrième rang, directement qualificatif pour les quarts. Il faudra confirmer lors de la dernière journée dimanche, pour éviter le premier tour des séries. KV prend un point et peut espérer terminer plus haut en cas d'alignement des planètes dimanche.

Les Oceláři retrouvent leurs sensations en atomisant Olomouc qui rechute de la pire manière possible. Daňo inscrit un doublé et trois points, Růžička et Nestrašil terminent à deux points tandis que Mazanec blanchit avec 22 arrêts.

Mladá Boleslav poursuit le Verva avec un net succès contre Plzeň battu pour un huitième match consécutif et qui n'a plus assez d'avance sur ses deux poursuivants dont son adversaire du soir. Un match très offensif avec des bombardements de part et d'autres. Deux points de Roman et Malát ont permis aux lions d'emporter une victoire précieuse. Ils lutteront chez le triple champion en titre pour espérer un meilleur classement. Les Indiens eux, recevront le Motor pour espérer sauver leur dixième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marko Daňo (Oceláři Třinec)

** : Petr Šenkeřík (Motor České Budějovice)

