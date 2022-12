Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le Motor redémarre Le Motor redémarre bien et quitte la derničre place. Olomouc, Mladá Boleslav, Plzeň et le Sparta confirment leur bonne forme automnale. En tęte le Dynamo s'est fait peur mais remporte une 13e victoire de suite, Vítkovice suit toujours Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/11/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 5-1

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 4-2

Škoda Plzeň - Oceláři Třinec : 2-1

Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec : 4-1

HC Olomouc - Mountfield HK : 5-0

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 4-3 TAB

BK Mladá Boleslav - Verva Litvínov : 6-4



hcmotor.cz Le Motor České Budějovice l'emporte de nouveau

Le Motor en difficulté après trois défaites de suite est tombé à la dernière place, il doit vite rebondir, la réception de Liberec en berne dans une mauvaise passe, peut être l'occasion de se relancer. Le premier tiers est plutôt équilibré, mais le lancer de la bleue de Vráblík fait mouche et permet aux locaux de mener. Dès la reprise, Faško-Rudáš contourne la cage vient buter sur le portier local, le palet traîne devant la cage et Najman égalise. Les locaux poussés par leur public repassent devant par Gazda. Au dernier vingt, le Motor accélère et Štencel et Dzierkals marquent à une minute d'écart pour assurer la victoire aux locaux. České Budějovice l'emporte avec brio et quitte le dernier rang, il est même à égalité avec le douzième, qualificatif pour les payoffs. Les Bílí Tygři n'ont plus que trois longueurs d'avance sur la dernière place, rien ne va plus.

Le Dynamo s'est fait très peur à domicile face à Brno mais remporte finalement sa treizième victoire consécutive. La Kometa sort en avance au premier tiers avec un but signé Flek. Peu après la reprise, Musil égalise. Brno accélère encore Horký puis Flek de nouveau permettent aux visiteurs d'avoir une confortable avance après 40 minutes. Malgré ses efforts, Pardubice ne peut recoller alors que le temps file. Un engagement gagné en zone offensive et deux tentatives permettent à Říčka de rapprocher le score à 1 minute du terme. Le Dynamo se rue à l'assaut, Radil lance, Čiliak repousse et tombe au sol, Musil reprend victorieusement et égalise à 22 secondes du terme ! Quel incroyable retour des chevaux. La prolongation ne donne rien, aux tirs au but le Dynamo en marque 4 sur 5 et l'emporte !

Vítkovice s'impose à domicile une fois encore mais non sans batailler contre l'Energie. Elle mène en effet 2-1 après le premier vingt. Les mineurs renversent la donne avec un doublé de Mueller avant de conclure en cage vide pour confirmer la deuxième place. - Rytíři Kladno : 5-1- Energie Karlovy Vary : 4-2- Oceláři Třinec : 2-1- Bílí Tygři Liberec : 4-1- Mountfield HK : 5-0- Kometa Brno : 4-3 TAB- Verva Litvínov : 6-4Leen difficulté après trois défaites de suite est tombé à la dernière place, il doit vite rebondir, la réception deen berne dans une mauvaise passe, peut être l'occasion de se relancer. Le premier tiers est plutôt équilibré, mais le lancer de la bleue defait mouche et permet aux locaux de mener. Dès la reprise,contourne la cage vient buter sur le portier local, le palet traîne devant la cage etégalise. Les locaux poussés par leur public repassent devant par. Au dernier vingt, le Motor accélère etetmarquent à une minute d'écart pour assurer la victoire aux locaux. České Budějovice l'emporte avec brio et quitte le dernier rang, il est même à égalité avec le douzième, qualificatif pour les payoffs. Les Bílí Tygři n'ont plus que trois longueurs d'avance sur la dernière place, rien ne va plus.Les'est fait très peur à domicile face àmais remporte finalement sa treizième victoire consécutive. La Kometa sort en avance au premier tiers avec un but signé. Peu après la reprise,égalise. Brno accélère encorepuisde nouveau permettent aux visiteurs d'avoir une confortable avance après 40 minutes. Malgré ses efforts, Pardubice ne peut recoller alors que le temps file. Un engagement gagné en zone offensive et deux tentatives permettent àde rapprocher le score à 1 minute du terme. Le Dynamo se rue à l'assaut,lance,repousse et tombe au sol,reprend victorieusement et égalise à 22 secondes du terme ! Quel incroyable retour des chevaux. La prolongation ne donne rien, aux tirs au but le Dynamo en marque 4 sur 5 et l'emporte !s'impose à domicile une fois encore mais non sans batailler contre l'. Elle mène en effet 2-1 après le premier vingt. Les mineurs renversent la donne avec un doublé deavant de conclure en cage vide pour confirmer la deuxième place.

Olomouc après sa nette défaite à Kladno s'est rattrapé de la plus belle des manières devant ses partisans en atomisant Mountfield qui subit un troisième revers consécutif. Si les cinq buteurs des coqs sont différents, Dujsík, Káňa, Knotek et Ondrušek marquent deux points chacun.

Mladá Boleslav remporte une deuxième victoire de suite et une troisième en quatre matchs en dominant Litvínov qui se rapproche de la zone rouge. Pourtant la partie démarre de la pire manière pour le BK. Le Verva marque en effet trois buts sans riposte au premier tiers, signés Hlava et un doublé de Stránský. Les lions accélèrent au deuxième vingt et marquent deux buts coup sur coup pour se rapprocher avant que le Slovaque Kudrna ne creuse encore l'avance des pétrochimistes. Kousal permet à MB de se rapprocher au début du dernier vingt avant que Pýcha d'un slap de la bleue n'égalise à la mi-tiers pour son deuxième but de la partie. Profitant d'un powerplay en fin de match, Fořt pousse dans l'angle et donne l'avantage à Mladá Boleslav à deux minutes du terme. Najman parti en break dans les dernières minutes alourdit même l'écart. Victoire arrachée finalement pour les lions grâce notamment à quatre points de Kousal !

hcplzen.cz Plzeň signe une 2e victoire de suite en battant Třinec

Plzeň est en forme et l'a confirmé avec une deuxième victoire de suite, en dominant le champion en titre, Třinec qui rechute dans un incessant jeu de yoyo. Daňo ouvre pourtant le score pour les métallurgistes au premier tiers sur un powerplay. Les Indiens sont malmenés mais tiennent et en toute fin de tiers médiant, Schleiss égalise. après sa nette défaite à Kladno s'est rattrapé de la plus belle des manières devant ses partisans en atomisantqui subit un troisième revers consécutif. Si les cinq buteurs des coqs sont différents,etmarquent deux points chacun.remporte une deuxième victoire de suite et une troisième en quatre matchs en dominantqui se rapproche de la zone rouge. Pourtant la partie démarre de la pire manière pour le BK. Le Verva marque en effet trois buts sans riposte au premier tiers, signéset un doublé de. Les lions accélèrent au deuxième vingt et marquent deux buts coup sur coup pour se rapprocher avant que le Slovaquene creuse encore l'avance des pétrochimistes.permet à MB de se rapprocher au début du dernier vingt avant qued'un slap de la bleue n'égalise à la mi-tiers pour son deuxième but de la partie. Profitant d'un powerplay en fin de match,pousse dans l'angle et donne l'avantage à Mladá Boleslav à deux minutes du terme.parti en break dans les dernières minutes alourdit même l'écart. Victoire arrachée finalement pour les lions grâce notamment à quatre points deest en forme et l'a confirmé avec une deuxième victoire de suite, en dominant le champion en titre,qui rechute dans un incessant jeu de yoyo.ouvre pourtant le score pour les métallurgistes au premier tiers sur un powerplay. Les Indiens sont malmenés mais tiennent et en toute fin de tiers médiant,égalise. Au début du dernier vingt, Holešinský dépose une offrande au second poteau pour Suchý qui pousse au fond. Les Oceláři pressent pour revenir, mais en vingt. Plzeň est désormais septième.

Le Sparta remporte une troisième victoire de suite en écrasant Kladno dans le derby. Malgré une domination locale, les deux équipes se quittent après 20 minutes sur un score de parité à un partout. Praha déroule ensuite en marquant deux buts par tiers. Les frères Thorell ont marqué un but chacun, Erik compte même deux points. Forman et Horák marquent même trois points ! Le club de la capitale poursuit sa remontée et occupe désormais le huitième rang. Les Rytíři retombent au dernier rang mais a égalité de points avec leur deux prédécesseurs, rien n'est donc perdu.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Pavel Kousal (BK Mladá Boleslav)

** : Peter Mueller (Vítkovice Ridera)

* : Jan Štencel ( Motor České Budějovice) © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur