Sparta Prague - Vítkovice Ridera : 3-2 ap (1-0, 0-0, 1-2, 1-0)



hcsparta.cz Thorell et le Sparta Prague l'emportent sur le fil

Le Sparta qui occupe une bien décevante dixième place au général reste toutefois sur une difficile mais importante victoire à domicile. Il espère doubler la mise à l'O2 Arena face à un des cadors de ce début de saison pour remonter. Vítkovice est deuxième du championnat et reste sur deux victoires de rang, il va tenter la passe de trois dans la capitale pour repasser provisoirement premier dans ce match avancé de la 31ème journée (qui se disputera pour les autres le 26 décembre).

Les deux équipes démarrent sur un bon rythme et ont chacune leur occasion, mais sans parvenir à débloquer les compteurs. Hauser écope d'un 2+2 pour crosse haute. Pendant quatre minutes le powerplay de Vítkovice tourne, mais sans parvenir à scorer. Les visiteurs laissent passer leur chance.

Prague inverse la tendance avec des contres dangereux mais Stezka s'offre de solides arrêts. Sur l'un d'entre eux pourtant, les spartiates font mouche. Horák contre, à l'entrée en zone il centre sur Řepík, le capitaine prolonge dans l'angle opposé pour Sobotka qui fusille le portier d'Ostrava (1-0).

Le Sparta est proche de doubler la mise peu après sur un autre contre mais cette fois Stezka s'offre un impeccable arrêt mitaine.

Vítkovice montre les dents en fin de période mais ne parvient à égaliser avant la première sirène. Les locaux sont pénalisés dès la reprise, mais une fois encore le powerplay de Vítkovice ne peut déjouer Kořenář. Le powerplay pragois n'a pas plus de résultat. Les deux formations se neutralisent jusqu'au deuxième coup de sirène.

Le dernier tiers débute plutôt timidement, bien que les Pragois soient plus dangereux que leur adversaire du jour. A la mi-tiers, une nouvelle faute est sifflée contre les locaux. Cette fois le powerplay des mineurs trouve enfin la faille. dans le cerlce droit, Lakatoš fait trembler les filets d'un lancer surpuissant (1-1).

Joie de courté durée pour les visiteurs, Prague contre quelques secondes plus tard, Tomášek sert Thorell de l'autre côté, sa reprise vient déjouer le gardien d'Ostrava côté mitaine (2-1). Photographe : Jan Beneš pour Český hokej Le Sparta vient ŕ bout de Vítkovice en prolongation

Le public se rengorge de nouveau, mais Vítkovice fait preuve de détermination et repart de l'autre sens. Les locaux tentent de jouer le chrono, mal leur en prend. Lindberg récupère derrière la cage glisse dans le slot pour Kalus qui reprend de volée dans la cage locale (2-2).

Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout et doivent disputer une prolongation. Celle-ci ne dure pas longtemps, Řepík fonce au but, d'un mouvement impeccable il élimine le dernier défenseur Grman longe le but, mais Stezka suit et repousse, Řepík reprend son propre rebond et loge cette fois le palet au fond tandis que les 8864 spectateurs de l'O2 Arena chavirent de bonheur (3-2).

Deuxième victoire en prolongation de suite à domicile pour le Sparta Prague qui remonte provisoirement à la sixième place. Il se déplacera chez la lanterne rouge de Litvínov vendredi pour espérer confirmer. Vítkovice ramène un point de la capitale, mais pas assez pour passer premier. Les mineurs restent sur la route vendredi et espéreront rebondir à Plzeň.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Řepík

** : Vladimír Sobotka

*** : Michal Řepík

** : Vladimír Sobotka

* : Aleš Stezka







