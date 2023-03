Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le tandem du sommet frappe Le Dynamo Pardubice cartonne au premier match des quarts, victoire également pour Vítkovice. Les deux premiers du général entrent du bon patin dans ces playoffs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/03/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 3-2 (1-0)

Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 5-1 (1-0)



Profimedia Le Dynamo Pardubice écrase Olomouc au match 1

Le Dynamo, net leader de la saison régulière, affronte Olomouc sorti vainqueur des huitièmes de finale. La partie démarre fort côté local, après un excellent début de match Kousal parvient à marquer mais le challenge vidéo du coach adverse est efficace, le but est refusé. Le HCO en profite pour renverser la donne et un slap lointain de Káňa ouvre le score pour les visiteurs. Pardubice retourne au travail et sous pression les coqs sont pénalisés. Les chevaux égalisent sur un modèle du genre, Kousal dévie parfaitement dans l'angle opposé pour Paulovič, son one-timer termine au fond. Une minute plus tard montre en main, le Dynamo frappe encore et prend les devants. Le missile de Dvořák prend à défaut la vigilance de Konrád dans le five hole. Pardubice gère la deuxième partie du tiers mais le score en reste là. Le rythme baisse au deuxième tiers même si les locaux restent nettement plus dangereux. Sous le feu adverse, Olomouc concède une pénalité en fin de période. La sanction tombe vite et Zohorna se charge de l'éxecuter avec un but inscrit sur un rebond dans l'angle. Au début du dernier vingt, Hyka lancé en break à toute allure alourdit la mise et montre que sa blessure est parfaitement oubliée. Olomouc fait des efforts pour réduire la mise, sans résultat. Pire encore, la défense se troue et Cienciala derrière la cage remet dans l'axe pour Sedlák qui reprend victorieusement à 1'35 du terme. Une très nette victoire du Dynamo pour démarrer ces playoffs. Deuxième match dès demain toujours à Pardubice.

hc-vitkovice.cz Vítkovice domine Brno au premier match

Vítkovice démarre ses quarts à domicile, une forteresse qu'il est bien difficile de faire tomber cette année. Brno issu des huitièmes plutôt efficacement aura fort à faire face à la canonnade des mineurs. Le premier tiers est de qualité et disputé, les deux équipes se neutralisent dans la première moitié de la période. Mais les locaux en deux éclairs frappent coup sur coup. Bukarts est le premier sur un rebond plein axe, sa reprise troue les filets adverses. Trente secondes plus tard rebelotte, le coup de canon de Gewiese est repoussé par Furch dans l'axe, la reprise de Kotala fait mouche. Au deuxième tiers la Kometa domine séchement le jeu, ses efforts sont récompensés. Stezka fait le ménage mais le palet glisse dans l'angle, Holík échoue à reprendre mais pas Okál lui y parvient et débloque le compteur visiteur. Vítkovice reprend fort au dernier tiers et pousse l'épaule. Mueller en force enfonce la défense et d'un lourd lancer parvient à déjouer Furch qui ne fait que freiner la rondelle qui file au fond. Réaction rapide côté Kometa, trois minutes plus tard un lourd slap de Hrbas troue le filet local face à un gardien masqué par quatre de ses joueurs. La partie s'équilibre et l'effort final de Brno ne lui permet pas d'égaliser. Premier s - Kometa Brno : 3-2 (1-0)- HC Olomouc : 5-1 (1-0)Le, net leader de la saison régulière, affrontesorti vainqueur des huitièmes de finale. La partie démarre fort côté local, après un excellent début de matchparvient à marquer mais le challenge vidéo du coach adverse est efficace, le but est refusé. Le HCO en profite pour renverser la donne et un slap lointain deouvre le score pour les visiteurs. Pardubice retourne au travail et sous pression les coqs sont pénalisés. Les chevaux égalisent sur un modèle du genre,dévie parfaitement dans l'angle opposé pour, son one-timer termine au fond. Une minute plus tard montre en main, le Dynamo frappe encore et prend les devants. Le missile deprend à défaut la vigilance dedans le five hole. Pardubice gère la deuxième partie du tiers mais le score en reste là. Le rythme baisse au deuxième tiers même si les locaux restent nettement plus dangereux. Sous le feu adverse, Olomouc concède une pénalité en fin de période. La sanction tombe vite etse charge de l'éxecuter avec un but inscrit sur un rebond dans l'angle. Au début du dernier vingt,lancé en break à toute allure alourdit la mise et montre que sa blessure est parfaitement oubliée. Olomouc fait des efforts pour réduire la mise, sans résultat. Pire encore, la défense se troue etderrière la cage remet dans l'axe pourqui reprend victorieusement à 1'35 du terme. Une très nette victoire du Dynamo pour démarrer ces playoffs. Deuxième match dès demain toujours à Pardubice.démarre ses quarts à domicile, une forteresse qu'il est bien difficile de faire tomber cette année.issu des huitièmes plutôt efficacement aura fort à faire face à la canonnade des mineurs. Le premier tiers est de qualité et disputé, les deux équipes se neutralisent dans la première moitié de la période. Mais les locaux en deux éclairs frappent coup sur coup.est le premier sur un rebond plein axe, sa reprise troue les filets adverses. Trente secondes plus tard rebelotte, le coup de canon deest repoussé pardans l'axe, la reprise defait mouche. Au deuxième tiers la Kometa domine séchement le jeu, ses efforts sont récompensés.fait le ménage mais le palet glisse dans l'angle,échoue à reprendre mais paslui y parvient et débloque le compteur visiteur. Vítkovice reprend fort au dernier tiers et pousse l'épaule.en force enfonce la défense et d'un lourd lancer parvient à déjouerqui ne fait que freiner la rondelle qui file au fond. Réaction rapide côté Kometa, trois minutes plus tard un lourd slap detroue le filet local face à un gardien masqué par quatre de ses joueurs. La partie s'équilibre et l'effort final de Brno ne lui permet pas d'égaliser. Premier s uccès logique mais pas si simple pour Vítkovice dans ces playoffs. Match 2 toujours à Ostrava dès demain.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : David Cienciala (Dynamo Pardubice)

** : Peter Mueller (Vítkovice Ridera)

* : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo