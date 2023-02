Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le tigre blanc rčgne sur le lion Les Bílí Tygři remportent une confortable victoire en milieu de tableau tout comme Karlovy Vary, Litvínov suit. En haut Pardubice creuse l'écart, le Sparta et Olomouc assurent dans le top 5 tandis qu'en bas le Motor revient dans les bonnes places Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/01/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno : 5-4

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK : 3-1

Sparta Praha - BK Mladá Boleslav : 4-1

Vítkovice Ridera - Verva Litvínov : 2-3 TAB

HC Olomouc - Škoda Plzeň : 3-2

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno : 4-2

Motor České Budějovice - Oceláři Třinec : 3-2



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les tigres blancs dominent les lions de Mountfield

Le Dynamo creuse encore son avance en tête de l'extraliga avec une deuxième victoire contre Kladno dans la même semaine, non sans quelques frayeurs. Pardubice mène 3-0 après deux tiers avec un doublé de Sedlák. Les Rytíři accélèrent au dernier tiers et marquent deux fois en cinq minutes pour revenir à une unité. Paulovič inscrit son deuxième but de la partie pour assurer la victoire aux chevaux.

Le Sparta confirme sa place sur la dernière marche du podium en remportant une victoire convaincante face à Mladá Boleslav. Pourtant le match a été équilibré voire légèrement dominé par les lions mais ils se sont heurtés à un solide Kovář auteur de 28 arrêts. Forman marque deux points tout comme Kousal contre son ancienne équipe.

Les Bílí Tygři ont assuré devant leur public en dominant Mountfield. Nettement dominateurs durant quarante minutes les locaux prennent un net ascendant avec 3-0 avec notamment deux points de Najman. Les lions bombardent au dernier tiers mais ne débloquent leur compteur que dans les deux dernières minutes, trop tard pour revenir. Liberec reste septième mais se rapproche à un point de la 6e place, et laisse son adversaire du soir, battu pour la quatrième reprise, à sept longueurs derrière.

Photographe : Kateřina Pelikánová pour hokejkv.cz L'Energie domine Brno et assure au milieu de tableau

Karlovy Vary se replace au dixième rang avec une victoire serrée, la deuxième de suite, face à la Kometa qui perd pour la quatrième fois consécutive. L'Energie commence en fanfare avec trois buts inscrits dans le premier tiers dont deux pour Beránek. Il complète le hat-trick avec un nouveau but dans le tiers médiant. Brno se réveille au dernier tiers et marque à trois reprise dont deux fois pour Zaťovič mais sans pour autant parvenir à égaliser. Nouvelle défaite pour la Kometa qui est désormais 13ème, hors des places qualificatives pour les séries.

Litvínov signe une deuxième victoire de suite en renversant Vítkovice. Pourtant, il ne faut que 10 secondes à Lukáš Krenželok pour ouvrir le score en faveur des locaux. Profitant d'un powerplay en toute fin de premier tiers, Bukarts double la mise. Jaks débloque le compteur visiteur au tiers médiant d'un slap de la bleue en powerplay. Les deux équipes se neutralisent mais en toute fin de partie sur une suppériorité, Abdul égalise. Une série de treize tirs au but chacun finit par donner la victoire aux pétrochimistes toujours onzième. Les mineurs voient le cheval blanc s'éloigner en tête de l'extraliga, il est désormais à 6 longueurs devant.

Le Motor revient dans les places qualificatives pour les playoffs avec une belle victoire contre Třinec qui s'incline pour la troisième fois de suite. Profitant d'un powerplay, le champion en titre ouvre la marque mais à la mi-tiers Pech égalise. Les locaux accélèrent au tiers médiant et marquent par deux fois (Gulaš & Valský). Les dragons bombardent la cage adverse et finalement à cinq minutes du terme, Nestrašil inscrit son deuxième but du match pour rapprocher les visiteurs. Le pressing intense des Oceláři ne donne rien, Hrachovina ferme la porte et České Budějovice l'emporte.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

** : Milan Gulaš (Motor České Budějovice)

