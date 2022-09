Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le triple champion en titre hagard Rien ne va plus pour Třinec, le triple champion en titre, qui encaisse un troisičme revers et n'a pas gagné un match depuis le début de la saison. Le Motor subit un net coup d'arręt face au BK. Le Dynamo et Liberec restent invaincus. Tandis que Mountfield confirme, l'Energie et Kladno remportent leur premier succčs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/09/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary : 1-2

Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec : 2-3 TAB

BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice : 5-1

Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice : 1-4

Kometa Brno - Rytíři Kladno : 1-3

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 3-2 TAB



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Habal et Karlovy Vary arrętent Třinec qui s'enfonce

Les Oceláři après deux défaites en deux matchs et un seul point pris espèrent enfin assumer leur rôle de triple champion en titre. Pour rebondir ils reçoivent l'Energie qui s'est incliné lors des deux premières rencontres. L'une des deux équipes allait empocher sa première victoire cette saison. Les visiteurs démarrent mieux la rencontre et dominent, les dragons sont pénalisés. Rachůnek derrière la cage morave-silésienne remet dans le slot pour Hladonik qui ouvre le score. Třinec accélère au deuxième tiers, et parvient à revenir à hauteur. Marcinko bataille dans l'angle, récupère le palet, monteà la cage et dépose une offrande au deuxième poteau pour Hrehorčák qui n'a plus qu'à pousser au fond pour égaliser. Malgré de nombreuses fautes, Karlovy Vary tient bon et parvient même à repasser devant. Vondráček fait une très longue passe jusqu'à Beránek qui fonce seul au but et gagne son duel contre Mazanec. Les métallos pressent fort au dernier tiers mais Habal est impressionnant jusqu'à la sirène finale. Première victoire pour Karlovy Vary qui enfonce un peu plus le triple champion en titre dans le doute.

Troisième victoire en temps supplémentaire en autant de match pour les Bílí Tygři qui s'imposent à Litvinov aux tirs au but. Les deux équipes sont à égalité après le temps réglementaire, à noter les deux assistances de Bulíř pour les visiteurs. La prolongation ne donne rien et finalement Flynn, déjà marqueur dans le match donne la victoire aux tirs au but à Liberec qui reste invaincu.

Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield inflige difficilement une 1čre défaite ŕ Vítkovice

Le Mountfield HK confirme avec une deuxième victoire consécutive, mais il a du batailler pour infliger la première défaite de la saison à Vítkovice. Toujours sans Perret blessé, les lions ouvrent le score au premier tiers. Sur un powerplay bien géré, McCormack à la bleue trouve la faille d'un puissant slap. Très dominé au premier tiers, les mineurs inversent la tendance au second et marque lui deux points dans la victoire des chevaux.Troisième victoire en temps supplémentaire en autant de match pour lesqui s'imposent àaux tirs au but. Les deux équipes sont à égalité après le temps réglementaire, à noter les deux assistances depour les visiteurs. La prolongation ne donne rien et finalement, déjà marqueur dans le match donne la victoire aux tirs au but à Liberec qui reste invaincu.Leconfirme avec une deuxième victoire consécutive, mais il a du batailler pour infliger la première défaite de la saison à. Toujours sansblessé, les lions ouvrent le score au premier tiers. Sur un powerplay bien géré,à la bleue trouve la faille d'un puissant slap. Très dominé au premier tiers, les mineurs inversent la tendance au second et Lakatoš mène victorieusement un raid solitaire pour égaliser. Il ne faut que 36 secondes à la rerpise du dernier tiers pour voir Pavlík remettre les locaux devant sur un lancer frappé depuis la droite de la zone. Vítkovice domine nettement le dernier vingt et Bukarts arrache l'égalisation à 6 secondes du terme sur un rebond bien repris depuis le slot ! Finalement aux tirs au but, les locaux s'imposent grâce à une unique réalisation de Lev.

Les Rytíři après deux bons premiers matchs perdus en temps supplémentaire contre des grosses écuries, se déplaçaient à Brno, qui a perdu deux excellents joueurs sur blessures (Kundrátek et Strömberg). Un bon début de match et un powerplay toujours bien maîtrisé permet à Zikmund d'ouvrir le score pour les chevaliers. Un avantage qui ne dure guère, moins d'une minute plus tard le Slovaque Kollár a déjà égalisé. Le deuxième tiers voit la Kometa surdominer mais se heurter à Brízgala intraîtable devant les filets de Kladno. Procházka dans le slot profite d'un temps fort pour remettre les visiteurs devant. Les Rytíři contrôlent le dernier tiers et Klepiš marque même en cage vide pour assurer la première victoire de la saison pour Kladno qui monte à la huitième place.

Mladá Boleslav revient fort à domicile en écrasant le Motor et en lui infligeant sa première défaite de la saison. Najman s'offre un tour du chapeau, Åberg et Pýcha comptent eux trois mentions d'assistance. La victoire tonitruante des Lions rebat un peu les cartes en haut de tableau de l'extraliga. En effet, České Budějovice n'est plus leader et ne peut dépasser Olomouc, tandis que Pardubice et Vítkovice se rapproche.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Najman (BK Mladá Boleslav)

** : Tomáš Zohorna (Dynamo Pardubice)

*** : Ondřej Najman (BK Mladá Boleslav)

** : Tomáš Zohorna (Dynamo Pardubice)

* : Vladislav Habal (Energie Karlovy Vary)







