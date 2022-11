Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les chevaliers au galop Les Rytíři de Kladno brillent et ne sont plus derniers. Le Dynamo et Vítkovice continuent de tenir la corde. Les Oceláři se reprennent, Mladá Boleslav, Plzeň et Praha remontent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/11/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Pardubice : 1-3

Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 1-2 ap

Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice : 4-3

Rytíři Kladno - HC Olomouc : 5-2

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 1-3

Mountfield HK - Škoda Plzeň : 1-4

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 3-1



Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Les Rytíři Kladno écrasent Olomouc et ne sont plus dernier

Kladno frappe très fort à domicile en écrasant Olomouc et abandonne du coup la dernière place du général. La partie démarre vite et bien pour les chevaliers rapidement mis sur orbite par un doublé de Klepiš. Les coqs réduisent bien le score mais à peine 30 secondes après : 1-2 ap- Motor České Budějovice : 4-3- HC Olomouc : 5-2Kometa Brno -: 1-3Mountfield HK -: 1-4- Bílí Tygři Liberec : 3-1frappe très fort à domicile en écrasantet abandonne du coup la dernière place du général. La partie démarre vite et bien pour les chevaliers rapidement mis sur orbite par un doublé de. Les coqs réduisent bien le score mais à peine 30 secondes après Kubík redonne deux longueurs aux locaux. Kubík y va d'un nouveau but dès l'entame du tiers médiant. En suppériorité Brodecki enfonce encore le clou. Kladno continue de cogner au dernier vingt mais sans parvenir à alourdir le score. Nahodil lui permet au HCO de réduire l'écart mais juste pour sauver l'honneur.

Le Dynamo aligne une douzième victoire de rang en s'imposant à Karlovy Vary. Après un premier tiers vierge, les chevaux passent l'épaule au deuxième tiers avec deux buts signés Zohorna et Říčka. Au dernier tiers l'Energie réduit le score en powerplay par Koblasa. Les locaux poussent mais ne reviendront plus, Košťálek conclut en cage vide pour assurer la victoire de Pardubice.

Vítkovice renoue avec la victoire à domicile après sa défaite au bout du suspense contre le leader. Les mineurs ont peiné à déjouer le Motor. Un excellent premier tiers permet aux locaux de mener 3-1. České Budějovice parvient à redresser la barre en période médiane. Šenkeřík et Pech permettent aux automobilistes d'égaliser. Gewiese de la bleue remet Vítkovice devant d'un coup de canon au dernier vingt. Les locaux tiennent ensuite leur avance jusqu'à la sirène et l'emportent pour conforter leur deuxième place.

Les Oceláři remportent une victoire laborieuse sur la glace de Litvínov. Après un premier tiers sans but, les pétrochimistes ouvrent le score sur un tir de pénalité converti par Estephan. Le champion en titre ne tarde pas à égaliser, Růžička en suppériorité remet les deux équipes dos à dos. Litvínov est pénalisé dans les dernières minutes. Ce qui permet au Dragon de l'emporter en prolongation grâce à un nouveau but de Růžička en powerplay.

Photographe : Ivo Dostál pour hc-komta.cz Mladá Boleslav inflige une 3e défaite de suite ŕ Brno

Mladá Boleslav remonte au classement général à la sixièle place grâce à une deuxième victoire en trois matchs, cette fois confortablement acquise sur la glace de Brno battu pour la troisième fois de suite. Strömberg donne pourtant l'avantage à la Kometa au premier tiers. Dans un bon second tiers les lions mordent à deux reprises pour prendre les devants. Les locaux mitraillent pour revenir en dernière période mais Krošelj tient bon devant la cage du BK. Najman conclut en cage vide pour assurer la victoire de Mladá Boleslav.

Après trois défaites de suite, Plzeň retrouve la victoire en corrigeant Mountfield, peut être fatigué de sa brillante qualification en CHL après avoir éliminé Färjestad, le champion suédois. Schleiss ouvre le score au premier tiers pour les visiteurs malgré une intense domination locale. Les Indiens dominateurs au tiers médiant marquent encore deux fois. Kevin Klima débloque enfin le compteur des lions au dernier tiers. Les visiteurs reprennent pourtant le large, Rekonen profitant d'un powerplay enfonce le clou. Les Indiens remontent septièmes.

Le Sparta signe une deuxième victoire convaincante de suite, cette fois face à Liberec, et assure la onzième place. Les Pragois ont brillé à domicile en dominant globalement toute la rencontre. Němeček puis Řepík en powerplay leur permettent de mener 2-0. Les tigres blancs parviennent à réduire le score avant la deuxième sirène. Les spartiates neutralisent leur adversaire au dernier vingt et marquent un troisième but pour l'emporter sereinement. Ils n'ont plus qu'un point de retard sur leur adversaire du jour mais avec un match d'avance.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

** : Adam Brodecki (Rytíři Kladno)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Růžička (Oceláři Třinec)

** : Adam Brodecki (Rytíři Kladno)

* : Petr Kodýtek (Škoda Plzeň)







