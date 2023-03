Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les favoris et un trou sur la glace Les mieux classés se sont tous imposés au match 1, Liberec, Třinec et Brno le quatrième match a été arrêté suite à un problème de glace Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/03/2023 à 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 4-1 (1-0)

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 3-1 (1-0)

Olomouc - Karlovy Vary : arrêté

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 4-2 (1-0)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři surclassent Plzeň au match 1

Liberec a assuré a domicile en remportant logiquement le premier match de la série face à Plzeň. Une logique 10ème victoire d'affilée si on prend en compte la fin de championnat pour les tigres blancs qui inflige un dixième revers de suite aux Indiens. La série pourrait bien tourner court si les Bohémiens occidentaux ne se ressaisissent pas très vite. - Škoda Plzeň : 4-1 (1-0)- Verva Litvínov : 3-1 (1-0)Olomouc - Karlovy Vary :- BK Mladá Boleslav : 4-2 (1-0)a assuré a domicile en remportant logiquement le premier match de la série face à. Une logique 10ème victoire d'affilée si on prend en compte la fin de championnat pour les tigres blancs qui inflige un dixième revers de suite aux Indiens. La série pourrait bien tourner court si les Bohémiens occidentaux ne se ressaisissent pas très vite. Rychlovský ouvre la marque avant la deuxième minute de jeu, Filippi double rapidement la mise, le tempo est donné au premier vingt. Au tiers médiant les locaux continuent de réciter et Rychlovský marque son deuxième but de la partie. Les visiteurs sombrent dans l'indiscipline au dernier vingt et Najman creuse l'écart en suppériorité numérique. Rekonen sauve l'honneur en fin de partie mais il n'a guère de quoi se réjouir à Plzeň. Le match 2 se tient dès ce soir, il faudra réellement hausser le niveau pour les Indiens sinon ils ne pourront jamais faire douter les Bílí Tygři.

Les Oceláři, triple champions en titre, démarrent par une victoire face à Litvínov. Cependant ils n'ont ni vraiment convaincus et pas vraiment rassurés, l'essentiel est dans le succès. Après un bon premier tiers équilibré, les deux équipes se séparent sur un score vierge. Les dragons surdominent le tiers médiant et Dravecký ouvre la marque. Le Verva tient et Kudrna égalise en toute fin de période. Les deux équipes se rendent coup pour coup au dernier tiers, Roman contourne la cage visiteuse et remet dans le slot pour Kurovský qui déjoue le portier dans une immense clameur. Růžička inscrit son premier but des séries dans le filet vide. Succès plutôt laborieux pour Třinec qui prend les commandes de la série, une série qui se poursuit dès aujourd'hui. Les pétrochimistes auront à coeur de renverser la donne.

hc-kometa.cz Brno remporte une victoire pas si simple contre Mladá Boleslav

La Kometa confirme son retour de fin de saison et remporte le premier match des playoffs contre Mladá Boleslav, il s'agit de sa première victoire de l'année face à cette équipe. Les lions dominent pourtant le premier vingt sans parvenir à déjouer Furch. Finalement à la mi-match, Šťastný débloque enfin le compteur pour les visiteurs, logiquement. Joie de courte durée, dans la minute qui suit, Holík a déjà égalisé. Le BK se tire une balle dans le patin, et se fait sanctionner deux fois de suite en fin de tiers. Sanction immédiate avec deux buts signés Pospíšil et Kundrátek. Les visiteurs haussent le ton au troisième vingt et profitant d'un powerplay, Lunter rapproche la marque. Encore une fois, Brno fait preuve de réalisme et reprend le large juste après grâce à Flek. Mladá Boleslav surdomine la fin de match mais encore une fois, le gardien adverse arrête tout et sauve les siens. Comme on l'avait prévu, l'attaque du BK pas toujours très inspirée s'est brisée les dents malgré une domination continuel du match sur l'excellent Furch. Aujourd'hui Mladá Boleslav devra trouver la faille pour ne pas recommencer ce premier match.

Le match entre Olomouc et Karlovy Vary a du être arrêté après un tiers à cause d'un problème de glace. Les coqs menaient déjà 2-0 avec des buts de Kusko et Musil. La surfaceuse à la fin du premier tiers a creusé un trou dans le coin, l'arbitre a préféré arrêté le match, une décision validée par les visiteurs mais pas vraiment comprise par les locaux. La série déménage pour son match 2 (en réalité 1) à Karlovy Vary. Ce matin, une décision doit être prise pour trouver une autre date pour ce report.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Furch (Kometa Brno)

** : Jakub Rychlovský (Bílí Tygři Liberec)

* : Petr Holík (Kometa Brno) Litvínov repart et pousse pour revenir, en vain.inscrit son premier but des séries dans le filet vide. Succès plutôt laborieux pour Třinec qui prend les commandes de la série, une série qui se poursuit dès aujourd'hui. Les pétrochimistes auront à coeur de renverser la donne.Laconfirme son retour de fin de saison et remporte le premier match des playoffs contre, il s'agit de sa première victoire de l'année face à cette équipe. Les lions dominent pourtant le premier vingt sans parvenir à déjouer. Finalement à la mi-match,débloque enfin le compteur pour les visiteurs, logiquement. Joie de courte durée, dans la minute qui suit,a déjà égalisé. Le BK se tire une balle dans le patin, et se fait sanctionner deux fois de suite en fin de tiers. Sanction immédiate avec deux buts signéset. Les visiteurs haussent le ton au troisième vingt et profitant d'un powerplay,rapproche la marque. Encore une fois, Brno fait preuve de réalisme et reprend le large juste après grâce à. Mladá Boleslav surdomine la fin de match mais encore une fois, le gardien adverse arrête tout et sauve les siens. Comme on l'avait prévu, l'attaque du BK pas toujours très inspirée s'est brisée les dents malgré une domination continuel du match sur l'excellent. Aujourd'hui Mladá Boleslav devra trouver la faille pour ne pas recommencer ce premier match.Le match entreeta du être arrêté après un tiers à cause d'un problème de glace. Les coqs menaient déjà 2-0 avec des buts deet. La surfaceuse à la fin du premier tiers a creusé un trou dans le coin, l'arbitre a préféré arrêté le match, une décision validée par les visiteurs mais pas vraiment comprise par les locaux. La série déménage pour son match 2 (en réalité 1) à Karlovy Vary. Ce matin, une décision doit être prise pour trouver une autre date pour ce report.*** : Dominik Furch (Kometa Brno)** : Jakub Rychlovský (Bílí Tygři Liberec)* : Petr Holík (Kometa Brno) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur