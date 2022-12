Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les gars de la mine encore premiers Les mineurs de Vítkovice reprennent les commandes du championnat, Třinec se relance et est suivit par Plzeň et le Sparta qui enchaînent les victoires. Plus bas, Mountfield, Litvínov et Kladno retrouvent le sourire Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/12/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera : 2-3 TAB

Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav : 3-0

Verva Litvínov - HC Olomouc : 5-3

Rytíři Kladno - Energie Karlovy Vary : 4-1

Škoda Plzeň - Motor České Budějovice : 4-1

Kometa Brno - Sparta Praha : 2-6

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 4-0



hc-vitkovice.cz Vítkovice l'emporte difficilement ŕ Liberec et repasse 1er

Les Oceláři mettent fin à leur série de trois défaites de suite en brisant celle de Mladá Boleslav qui était de 3 victoires. Dans un match globalement équilibré le BK n'aura jamais pu trouver la faille dans la cuirasse de Mazanec qui blanchit avec 26 arrêts. Chmielewski permet aux dragons de mener après le deuxième tiers. Hudáček double la mise en fin de partie avant un dernier but en cage vide.

Plzeň signe une cinquième victoire de suite pour continuer sa métamorphose en surclassant le Motor qui ne peut prendre de l'air avant la zone rouge. Kodýtek marque deux buts et Holešinský deux assistances lui qui a dix points en dix matchs. Les Indiens sont toujours cinquièmes à égalité de points avec la quatrième place.

Sixième victoire consécutive pour le Sparta qui écrase la Kometa et la dépasse au classement pour lui chiper la sixième place. L'offensive de Praha a tourné comme un avion et les stats gonflent. Tomášek compte trois points, Konečný, Horák, Safin et Erik Thorell, deux.

Mountfield retrouve la victoire en écrasant Pardubice dans le derby ce qui lui permet de grimper dixième. Kevin Klima, Okuliar et McCormack ont marqué deux points tandis que Kiviaho blanchit avec 22 arrêts. Le Dynamo perd la première place mais avec un match en retard qu'il jouera mardi.

Photographe : Vladislav Kollert pour hcvl.cz Litvínov repart de l'avant avec une bonne victoire

Litvínov renoue avec le succès après trois matchs perdus d'affilée, en remportant un match come-back face à Olomouc. Malgré la domination locale, Káňa contre il remet en retrait pour Bambula qui ouvre le score en faveur des coqs. Olesz double la mise dès la reprise. Profitant d'une suppériorityé, Freibergs rapproche le score mais le HCO reprend le large peu après. En fin de tiers médiant, un coup de canon de la bleue de Zygmunt permet aux pétrochimistes de se rapprocher au score. Le Verva mène bien sa barque en dernière période, Kudrna marque un doublé pour renverser complètement la donne avant un dernier but en cage vide.

Kladno se ressaisit après trois revers en dominant nettement l'Energie à domicile. Dotchin et Brodecki comptent deux points chacun. Les Rytíři restent derniers mais à égalité avec leurs deux prédecesseurs. Deuxième défaite de rang pour Karlovy Vary désormais onzième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Andrej Kudrna (Verva Litvínov)

** : David Tomášek (Sparta Praha)

Třinec conforte sa quatrième place.

*** : Andrej Kudrna (Verva Litvínov)
** : David Tomášek (Sparta Praha)
* : Henri Kiviaho (Mountfield HK)







