TELH : Les Indiens chassent le lion Les Indiens de Plzeň signent une quatrième victoire de suite et montent cinquièmes en l'emportant à Mladá Boleslav sur le plus petit des scores Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo le 01/12/2022 à 21:00

Škoda Plzeň : 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)



bkboleslav.cz Plzeň remporte une 4e victoire de suite à Mladá Boleslav

Duel entre deux équipes en forme en match avancé de la 25ème journée, Mladá Boleslav sixième et sur trois victoires de suite reçoit Plzeň qui la suit à un point de retard (mais avec un match en plus) et reste elle aussi sur trois succès d'affilée. Une chose est sûre, une série s'arrêtera aujourd'hui.

Les lions sont plus mordants en début de partie, ils pressent et obtiennent deux powerplay. Les Indiens plient mais tiennent bon grâce à Svoboda qui multiplie les arrêts. C'est donc sur un score vierge que les deux équipes se séparent après 20 minutes.

Dès la reprise, les visiteurs sont pénalisés d'un 2+2. La situation se complique pour eux. Pourtant, Mertl parvient à partir en contre à deux contre un, dans la zone il dévie pour Budík qui déjoue Novotný côté plaque (0-1).

Les Indiens passent devant en infériorité et parviennent à tenir bon jusqu'à la fin. Le match s'équilibre mais reste musclé. En toute fin de tiers Plzeň est encore pénalisé, mais les locaux ne peuvent en profiter les quelques secondes qu'ils restent avant la deuxième sirène.

Les visiteurs tiennent et repartent de l'avant, ils font le jeu dans la dernière période mais ne peuvent tuer le match. Les verts ne se montrent plus guères inquiétant jusqu'à la sirène finale. Svoboda blanchit avec 27 arrêts.

Quatrième victoire consécutive pour Plzeň qui poursuit sa remontée pour atteindre la cinquième place et devancer Mladá Boleslav.



Etoiles Hockey Hebdo :



** : Petr Zámorský

* : Pontus Åberg







