TELH : Les lions rugissent Les lions de Mladá Boleslav et Hradec Králové l'emportent. Olomouc et Vítkovice se maintiennent dans le haut de tableau. Třinec est ŕ la relance tandis que Karlovy Vary s'offre la peau du leader Philippe Rouinssard le 09/10/2022 ŕ 21:00

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 3-2

Škoda Plzeň - Mountfield HK : 2-5

HC Olomouc - Rytíři Kladno : 3-0

Motor České Budějovice - Vítkovice Ridera : 2-3 TAB

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 4-1

Dynamo Pardubice - Energie Karlovy Vary : 2-4



bkboleslav.cz Kousal et Mladá Boleslav se défont de Brno

Mladá Boleslav surpris à domicile au dernier match espère se ressaisir devant ses partisans en recevant la Kometa qui remonte à toute allure. Le premier tiers voit les lions dominer nettement la partie, mais Furch tient Brno dans le sens du courrant et c'est sur un score vierge que s'achève la première période. Ca démarre fort pour les visiteurs en deuxième, Koblížek lance, Strömberg dévie au fond et ouvre le score après une grosse minute de jeu. Les locaux repartent et bénéficient d'un powerplay mais sans succès. Brno contre et Kollár dévie devant l'enclave pour Šalé qui double la mise. Le BK réagit immédiatement, Šťastný sert Jeřábek dans le cercle droit, son one-timer finit au fond. La partie s'équilibre et le score reste identique jusqu'à la deuxième sirène. Les verts et noirs pressent au début du dernier vingt, Pýcha lance de la bleue, le palet est repoussé mais traîne devant la cage morave septentrionale, Kousal en profite pour égaliser. Brno repart mais ne parvient pas à repasser devant. Les visiteurs sont pénalisés en fin de match, Kousal d'une reprise imparable donne pour la première fois l'avantage aux locaux. La Kometa récupère un powerplay dans les dernières minutes, mais leur ultime pressing ne donnera rien. Mladá Boleslav l'emporte et monte sur la dernière marche du podium.

Vítkovice s'impose difficilement à České Budějovice. Les mineurs ont ouvert le score avant qu'un doublé de l'inévitable Gulaš ne remettent le Motor dans le coup. Krieger égalise sur un powerplay. Finalement c'est une séance de tirs au but qui permet à Vítkovice de l'emporter grâce à Bukarts et Krieger tandis que Stezka déjà impérial tout le match (34 arrêts) repousse tous les tireurs locaux. Alors qu'Ostrava reste cinquième mais a égalité de points avec ses deux prédecesseurs, le Motor continue de perdre même s'il prend des points et qu'il semble toutefois aller un peu mieux.

hcplzen.cz Mountfield HK s'impose nettement ŕ Plzeň

Mountfield s'impose nettement sur la glace de Plzeň grâce à deux points de Lalancette, Pajer et Štohanzl. Une victoire très confortable qui permet à Hradec Králové de grimper à la huitième place.

Les Oceláři se relancent également en surclassant devant leurs partisans, Litvínov qui rechute durement et retombe dernier. Daňo a fait le show en réalisant un tour du chapeau en six minutes de jeu ! La messe était dite dès l'entame de la rencontre. Zdráhal sauve l'honneur des pétrochimistes en toute fin de partie. Třinec remonte au dixième rang, encore bien loin de son rang de triple champion en titre.

L'Energie s'offre une victoire de prestige à Pardubice contre le leader. Pourtant le Dynamo menait 2-0 à la mi-match. Černoch réduit le score en powerplay. Au dernier tiers, l'Energie égalise, puis passe devant avant de sécuriser sa victoire en cage vide. Une deuxième victoire consécutive contre un gros du championnat permet à Karlovy Vary de se hisser au onzième rang.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marko Daňo (Oceláři Třinec)

** : Pavel Kousal (BK Mladá Boleslav)

*** : Marko Daňo (Oceláři Třinec)

** : Pavel Kousal (BK Mladá Boleslav)

* : Jiri Černoch (Energie Karlovy Vary)







