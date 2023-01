Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les tigres blancs plus rapides que la comčte Les Bílí Tygři assurent pour se caler au milieu de tableau tout comme Mountfield. Litvínov continue de remonter ŕ vive allure. En haut de tableau, Olomouc, Třinec et Praha gagnent. Le Dynamo Pardubice creuse son avance en tęte du championnat Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/12/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Verva Litvínov : 2-5

Energie Karlovy Vary - HC Olomouc : 0-3

Vítkovice Ridera - Oceláři Třinec : 1-2

Rytíři Kladno - Mountfield HK : 3-6

Bílí Tygři Liberec - Kometa Brno : 2-1

Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav : 2-1 TAB

Sparta Praha - Škoda Plzeň : 3-0



hcbilitygri.cz Liberec domine Brno et remonte ŕ la 7čme place

Les Bílí Tygři battus sur le fil à Litvínov mardi, espèrent retrouver des forces à domicile face à Brno qui peine à convaincre. Les locaux démarrent à fond de gomme et mitraillent le but adverse. Logiquerment ils ouvrent la marque, Najman fonce au but, il décale en pleine vitesse pour Flynn qui vient cueillir le portier sud-morave. Liberec donne le ton mais en toute fin de tiers sa défense perd le palet derrière sa cage. Holík glisse plein axe pour Ščotka qui reprend victorieusement d'un puissant one-timer. Liberec retourne à sa domination nette au deuxième vingt et repasse devant sur un but magnifique. Frolík contourne la cage de la Kometa et remet dans le cercle droit pour Flynn qui vient fusiller Furch pour la deuxième fois du match. Les tigres blancs gèrent leur avance au dernier tiers et l'emportent pour remonter septième tandis que Brno glisse dixième.

Le Dynamo creuse son avance en tête après un succès difficile à domicile contre Mladá Boleslav. Malgré une domination sans partage de Pardubice, Krošelj a été impérial en repoussant 35 lancers ! Il a fallu aller jusqu'aux tirs au but pour voir Hyka et Cienciala marquer côté chevaux tandis que Frodl repoussait tous les lancers des lions.

Olomouc rebondit en remportant une nette victoire chez l'Energie qui coule avec une troisième défaite de rang. Lukáš repousse les 36 lancers locaux pour blanchir tandis que les coqs marquent trois fois en dix lancers ! Encore une efficacité record pour le HCO, toujours troisième. Mareš, Nahodil et Orsava comptent deux points.

Les Oceláři remportent de justesse le derby à Ostrava et maintiennent leur quatrième place avec le regard braqué sur le podium. Malmenés au premier tiers, les dragons prennent toutefois les devants grâce à Daňo. La partie s'équilibre au tiers médiant mais les Slovaques de Třinec font le job et Hudáček double la mise. Vítkovice bombarde au dernier tiers et Krenželok réduit l'écart en powerplay, le pressing local est intense mais la porte reste fermée jusqu'au bout. Deuxième défaite de suite pour les mineurs qui perdent un peu plus leur avance.

Photographe : Roman Vondrouš pour ČTK isport.blesk.cz Le Sparta Praha régale contre Plzeň

Le Sparta suit en disposant aisément devant ses partisans de Plzeň. Nouveau blanchissage pour Kovář avec seulement 11 arrêts à faire, le 4ème de la saison et le deuxième de suite. Forman a marqué deux fois et Řepík compte aussi deux points. Deuxième défaite de suite sans marquer pour les Indiens toujours sixièmes mais qui voient les places protégées s'éloigner.

Mountfield remporte une victoire pas si aisée chez la lanterne rouge de Kladno. Trois points de Plekanec permettent aux Rytíři de mener après un tiers. Le lion parvient à égaliser au dernier tiers avant d'emporter son adversaire en dernière période. En effet Hradec Králové marque trois fois sans réplique au troisième vingt. Pavlík en profite pour marquer son deuxième but du soir, il termine à trois points tout comme son compère Okuliar. Quatrième succès de suite pour Montfield qui s'empare du huitième rang du championnat.

Litvínov enchaîne une quatrième victoire consécutive pour s'affirmer dans le bon groupe, cette fois les pétrochimistes ont écrasé České Budějovice qui fait du surplace. Dans cette démonstration offensive Stránský, Sukeľ et Zīle comptent deux points chacun.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Radovan Pavlík (Mountfield HK)

** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







