Mountfield HK : 1-2 (1-3)

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 3-1 (2-2)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz 3ème victoire pour Mountfield face à Liberec

Mountfield l'a emporté sur le fil en prolongation hier à Liberec, les lions mènent donc la série. Pour les locaux, il faut l'emporter devant ses partisans pour égaliser de nouveau la série. La partie commence de la meilleure des manières pour les visiteurs. Lalancette en solitaire dans la défense locale parvient à cueillir le portier d'un lancer puissant et ouvre le score dès la 45ème seconde ! Mountfield domine sans partage le premier tiers mais le score ne bouge plus. Les locaux se réveillent un peu au tiers médiant mais restent nettement dominée par les lions. Pour auntant le score ne bouge pas jusqu'à la deuxième sirène. Dès la reprise, Jergl lance, Neužil repousse dans l'axe, l'occasion est trop belle pour Chalupa qui double la mise. Les Bílí Tygři accélèrent enfin et dominent le tiers du casque et des épaules. A force de tentatives, ils débloquent leur compteur. En double avantage numérique, dans l'angle Bulíř troue enfin la cage dans un cri de joie immense. La pression s'accentue encore mais Machovský ne cédera plus. Hradec Králové remporte une troisième victoire consécutive dans la série et n'est plus qu'à un succès de la qualification. Liberec qui peine vraiment à déployer son jeu, qui est incapable de marquer et de l'emporter à domicile se retrouve dans une situation désespérée. Il faut gagner tous les prochains matchs pour passer l'écueil. Cela semble bien compromis.

Photographe : LukᚠFilipec pour ocelari.cz Kacetl contient le Sparta, Třinec égalise dans la série

Le Sparta vainqueur du match 3 à Třinec mène désormais la série. Les locaux n'ont pas le choix ils doivent l'emporter sous peine de se retrouver en très grandes difficultés. Il ne falait pas arriver en retard à la WERK Arena dans ce match. Sur le premier tir du match, un missile envoyé de la bleue en pleine lucarne, Marinčin, ouvre le score après à peine 42 secondes de jeu. Le Sparta sonné d'entrée, change vite de vitesse et domine outrageusement la partie. Profitant d'un powerplay de cinq minutes, les visiteurs égalisent. Sobotka lance dans l'axe, le tir ricoche sur la bande et revient sur Řepík qui pousse au fond. La domination pragoise se poursuit mais Kacetl tient porte close jusqu'à la première sirène. Le tiers médiant voit Praha encore nettement dominer la rencontre mais sans parvenir à passer devant. Les Oceláři s'offrent bien quelques occasions, en powerplay notamment mais le score en reste là après quarantes minutes. Le dernier tiers est plus équilibré et les locaux semblent enfin se montrer un peu dangereux. Kaňák canonne de la bleue, sur la trajectoire Voženílek dévie au fond dans un grondement de tonnerre venu des tribunes. Le Sparta retourne à l'assaut et mitraille la cage locale en vain. Kacetl virevolte et repousse tous les lancers jusqu'au bout. En fin de partie, Praha sort son gardien. La pression est intense mais toujours sans succès. Jeřábek récupère et lance depuis la défense jusque dans la cage vide.

Les Oceláři remportent un succès inespéré en ayant été surdominé tout le match et encaissé pas moins de 40 lancers. Une victoire précieuse qui permet aux dragons d'égaliser dans la série avant un match 5 dans la capitale dimanche.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



** : Matěj Chalupa (Mountfield HK)

