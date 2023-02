Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Męme pas mort Les Rytíři remportent une excellente victoire pour se relancer et espérer éviter la relégation. Le Dynamo creuse encore son avance en tęte, le Sparta se rapproche du 2e rang, Liberec assure tout comme Brno et Karlovy Vary qui confirment leur remontée Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/02/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Škoda Plzeň : 3-1

Vítkovice Ridera - Sparta Praha : 3-4

Rytíři Kladno - Verva Litvínov : 5-2

Kometa Brno - Oceláři Třinec : 5-1

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav : 4-3 ap

Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 4-1



Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Les Rytíři surclassent Litvínov pour rester en vie

Les Rytíři qui restent sur six défaites lors de leurs sept dernières sorties reçoivent Litvínov dans un match capital face à un adversaire qui n'est pas si loin que ça au général. Les locaux dominent le premier tiers du casque et des épaules et Zikmund profite d'un powerplay pour leur donner l'avantage au score. Le deuxième tiers s'équilibre mais les chevaliers poussés par leur public sont en réussite et rajoutent deux nouveaux buts signés Michnac et Cibulskis. Les pétrochimistes parvenaient un peu à réduire l'écart au dernier tiers avec deux réalisations mais Kladno garde l'initiative avec un nouveau but. Les locaux entérinent leur solide victoire avec un cinquième but en cage vide. Une victoire convaincante qui fait du bien au moral de l'équipe de Jágr. Kladno confirme qu'elle n'a pas capitulé et se rapproche à quatre points de la survie. La lutte continue.

Le Dynamo aligne une neuvième victoire d'affilée en dominant séchement Olomouc qui continue de s'enfoncer. Košťálek et Sedlák comptent chacun trois points, Hyka termine à deux. Pardubice a presque vingt points sur son premier poursuivant et est d'ores et déjà qualifié pour les playoffs, laissez passer le cheval blanc qui fonce à toute allure.

Le Sparta remporte une victoire serrée mais précieuse à Ostrava en infligeant une quatrième défaite de suite à Vítkovice. Grâce à ce succès, les Pragois reviennent à deux points de leur adversaire du jour pour la deuxième place. Horák et Kaše terminent à deux points pour les vainqueurs, même score pour les Américains Krieger et Mueller chez les vaincus.

bilitygri.cz Les Bílí Tygři dominent de justesse Mladá Boleslav

Les Bílí Tygři s'impose difficilement à domicile contre Mladá Boleslav mais parvient à récupérer la cinquième place. La partie avant pourtant parfaitement commencé pour les locaux qui menaient 2-0 après un tiers avec des buts de Kolmann et de Filippi. A la mi-match Liberec tenait encore la corde à 3-1. Les lions frappaient deux fois dans les deux dernières minutes du tiers et égalisaient. Les tigres blancs surdominent le dernier vingt mais ne peuvent repasser devant. Finalement, Birner donne la victoire à Liberec en prolongation sur un powerplay.

Brno remporte un quatrième succès d'affilée en écrasant les Oceláři qui subissent une sixième défaite en sept matchs. Šalé s'offre un hat-trick dans ce carton. La Kometa reste neuvième à cinq longueurs derrière ses poursuivants.

Karlovy Vary régale son public avec une bonne victoire contre Plzeň. L'Energie réussit un bon début de rencontre et mène 2-0 après quarante minutes grâce à Griger et Havlin. Les Indiens à force de presser parviennent à revenir grâce à un but de la jeune recrue Beránek. Mais malgré les efforts les visiteurs ne reviendront pas tandis que les locaux marquent en cage vide pour conforter leur dixième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Eduard Šalé (Kometa Brno)

** : Jan Košťálek (Dynamo Pardubice)

