Dynamo Pardubice : 1-4



Photographe : Josef Poláček pour rytirikladno.cz Le Dynamo fait chuter Kladno sans surprise

Duel des extrêmes dans ce match en retard de la 27ème journée, les derniers du tableau les Rytíři reçoivent le leader Pardubice. Le premier tiers est équilibré entre les deux équipes même si les visiteurs sont légèrement dominateur. Le score n'évolue pas car les gardiens font le boulot. Dans les dernières secondes de la période, Plekanec s'offre un slalom dans la défense visiteuse et ouvre la marque, Jágr s'offre une assistance (son 8ème point) sur l'action (1-0).

Le Dynamo revient fort au tiers médiant et son effort use la défense locale qui finit par rompre à la mi-match. Une jolie passe à trois commencée par Zohorna sur le côté gauche, prolongée au centre par Radil et conclut à droite par Štetka pour son premier but en extraliga permet l'égalisation (1-1).

La charge des chevaux ne s'arrête pas là, dans la foulée ils passent devant. Le jeune Herčík fait un énorme effort de conservation de puck derrière la cage puis un mouvement pour revenir, il lance, Brízgala bloque mal, et Adam Musil pousse au fond (1-2).

Pardubice continue de donner la leçon, Kladno souffre et dans la difficulté commet une faute. Le powerplay du cheval blanc s'installe et va bientôt faire résonner la sirène. Cienciala dans l'angle sert dans le slot, Poulíček qui trouve l'ouverture (1-3).

Les locaux épuisés au dernier tiers sont complètement sous l'eau. Le Dynamo déroule son hockey et surclasse son adversaire dans tous les compartiments du jeu mais Brízgala impérial tient longtemps son équipe avant d'être trahi par les siens. Paulovič tente sa chance mais le portier de Kladno repousse, la défense locale sort le palet de la pire manière en le renvoyant sur Paulovič qui cette fois ne manque pas la cible en déjouant un gardien logiquement trop avancé (1-4).

Pardubice continue de dérouler jusqu'à la sirène finale qui lui donne une victoire logique chez la lanterne rouge et lui permet de prendre 4 longueurs d'avance sur le deuxième du classement et encore avec un match de retard.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Matej Paulovič

** : Pavol Štetka

