TELH : Petits scores, importantes victoires Le Dynamo s'impose 1-0 mais repasse premier, le Sparta gagne 1-0 mais s'empare de la quatričme place Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/12/2022 ŕ 21:00

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 1-0

Bílí Tygři Liberec Sparta Praha : 0-1



Photographe : Michal Beránek pour isport.blesk.cz Kovář blanchit Liberec, le Sparta gagne pour la 7e fois de suite

En match en retard de la 9ème journée, Liberec reçoit l'épouvantail du moment, le Sparta qui reste sur six victoires consécutives. Praha domine nettement le premier tiers mais sans parvenir à déjouer Kváča toujours solide. Les locaux pénalisés dès la reprise parviennent à tenir mais s'épuisent. Le portier local s'offre un arrêt incroyable mais le puck s'arrête sur la ligne au deuxième poteau, Dvořáček est le premier dessus et parvient à le pousser au fond pour donner l'avantage aux visiteurs. Les tigres blancs repartent et Melancon obtient un tir de pénalité mais Kovář bloque. Liberec pousse de toutes ses forces au dernier vingt, mais Kovář ne cède pas et blanchit pour la troisième fois de la saison avec 28 arrêts. Le Sparta Praha remporte une septième victoire consécutive et s'empare de la quatrième place. La remontée fantastique se poursuite pour le club de la capitale, treizième juste avant la trêve, quelle métamorphose ! Nouvelle courte défaite pour les Bílí Tygři qui continuent de faire du surplace.

Photographe : Josef Vostárek pour isport.blesk.cz Will arręte Litvínov, le Dynamo Pardubice repasse 1er

Pour un match décalé de la 25ème journée, le Dynamo qui a perdu la tête du championnat après deux revers d'affilée espère rebondir à domicile face à Litvínov toujours en bas de tableau mais qui a bien réussi son dernier match. Dominateur au premier tiers, le cheval blanc ne parvient pas à trouver la faille. Les pétrochimistes sont pénalisés rapidement après le retour sur la glace. L'occasion est trop belle pour les locaux. Cienciala dans le haut slot profite du trafic pour envoyer un missile juste sous la transversale. Les fautes se multiplient mais les visiteurs ne profitent pas de leurs powerplays, le Dynamo ne fait pas mieux mais il maintient sa courte avance. Les deux équipes se neutralisent en dernière période. La porte de Pardubice reste hermétiquement close jusqu'à la sirène finale. Will concolu son second blanchissage de la saison avec 18 arrêts. Victoire capitale pour le Dynamo Pardubice qui retrouve la première place du classement général. Litvínov n'aura pas démérité mais ne peut profiter de ce match en retard pour s'éloigner de la zone rouge, la mission maintien se poursuit.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Kovář (Sparta Praha)

** : Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)

