Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Que de suspense ! Mountfield l'emporte au bout du suspense contre Olomouc. Le trio de tęte, Dynamo, Vítkovice et Oceláři continuent de gagner. Le Sparta rebondit tout comme Litvínov et České Budějovice plus bas dans le classement Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/01/2023 ŕ 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera : 1-3

Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav : 4-3

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 2-3 ap

Mountfield HK - HC Olomouc : 5-4 ap

Sparta Praha - Rytíři Kladno : 4-0

Kometa Brno - Dynamo Pardubice : 1-4

Oceláři Třinec - Škoda Plzeň : 6-1



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield remporte un match tendu face ŕ Olomouc

Mountfield qui glane pas mal de points ces derniers matchs reçoit à domicile Olomouc qui s'est relancé après une mauvaise passe. Lev ouvre rapidement les compteurs en powerplay. Le match est houleux et c'est également en suppériorité que Musil égalise. Au début du tiers médiant, les coqs subissent un cinq contre trois, les lions frappent deux fois pour prendre une nette avance. Un lancer lointain de Navrátil permet au HCO de revenir avant que dans la minute qui suit, Dujsik égalise sur un bon one-timer après un engagement gagné en zone offensive. Joie de courte durée pour les visiteurs, Perret dans l'angle repique au centre et d'un bon lancer remet son équipe devant. Dans les dernières secondes du tiers, Musil récupère une rondelle mal relancée, seul devant le but il permet aux coqs d'égaliser pour la quatrième fois. Les locaux dominent le dernier tiers mais ne repassent plus devant. En prolongation les visiteurs sont pénalisés, HK sort son gardien pour jouer à six contre trois. Le risque paye et Blain de la bleue donne finalement la victoire à Hradec Králové.

Le Dynamo continue de caracoller devant et remporte à Brno sa quatrième victoire consécutive sa sixième en sept matchs. Dans une partie facilement gagnée, Zohorna, Radil et Kolář marquent deux points.

Les Oceláři remportent une quatrième victoire d'affilée en atomisant Plzeň qui subit une deuxième déroute de suite. Energie Karlovy Vary -: 1-3- BK Mladá Boleslav : 4-3Bílí Tygři Liberec -: 2-3 ap- HC Olomouc : 5-4 ap- Rytíři Kladno : 4-0Kometa Brno -: 1-4- Škoda Plzeň : 6-1qui glane pas mal de points ces derniers matchs reçoit à domicilequi s'est relancé après une mauvaise passe.ouvre rapidement les compteurs en powerplay. Le match est houleux et c'est également en suppériorité queégalise. Au début du tiers médiant, les coqs subissent un cinq contre trois, les lions frappent deux fois pour prendre une nette avance. Un lancer lointain depermet au HCO de revenir avant que dans la minute qui suit,égalise sur un bon one-timer après un engagement gagné en zone offensive. Joie de courte durée pour les visiteurs,dans l'angle repique au centre et d'un bon lancer remet son équipe devant. Dans les dernières secondes du tiers,récupère une rondelle mal relancée, seul devant le but il permet aux coqs d'égaliser pour la quatrième fois. Les locaux dominent le dernier tiers mais ne repassent plus devant. En prolongation les visiteurs sont pénalisés, HK sort son gardien pour jouer à six contre trois. Le risque paye etde la bleue donne finalement la victoire à Hradec Králové.Lecontinue de caracoller devant et remporte àsa quatrième victoire consécutive sa sixième en sept matchs. Dans une partie facilement gagnée,etmarquent deux points.Lesremportent une quatrième victoire d'affilée en atomisantqui subit une deuxième déroute de suite.

Le Sparta cartonne dans le derby contre Kladno et conforte sa cinquième place face au dernier du classement. Erik Thorell compte trois points, Horák et Kempný deux. Dans la cage, Kořenář blanchit avec 17 arrêts.

Photographe : Kateřina Pelikánová pour hokejkv.cz Vítkovice l'emporte ŕ Karlovy Vary

Vítkovice remporte une quatrième victoire en cinq parties en l'emportant sans vraiment briller à Karlovy Vary. Les mineurs mènent de deux longueurs grâce à Mueller et Chlán. L'Energie multiplie les efforts mais ne débloque son compteur qu'à 1'23 du terme grâce à Gríger. Les visiteurs sortent leur gardien. Lakatoš conclut en cage vide. KV sort des places qualificatives pour les playoffs à la treizième place à trois points devant la dernière place synonyme de relégation, l'avenir reste sombre dans la cité thermale.

Litvínov s'impose au forceps à domicile face à Mladá Boleslav mais remporte des points précieux qui lui permettent de passer neuvième. Pourtant le BK a démarré parfaitement le match et menait encore 3-1 à la moitié de celui-ci. Un gros effort des locaux leur permettent d'égaliser avant la deuxième sirène. Le dernier tiers est de qualité, à cinq minutes de la fin, Estephan dévie le slap de Freibergs au fond des filets visiteurs. Les lions pressent pour revenir, en vain.

Le Motor redémarre enfin après trois revers consécutifs, il l'emporte en prolongation sur la glace de Liberec. Grâce à ce succès, il rentre de nouveau dans les places protégées. L'éblouissant Gulaš donne l'avantage aux visiteurs pour son treizième but de la saison. Les BTL accélèrent, égalisent et passent même devant avant la première sirène. Percy égalise au deuxième vingt. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout. En prolongation, Vopelka longe le but local et parvient à glisser au fond.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jindřich Abdul (Verva Litvínov)

** : Pavel Musil (HC Olomouc)

* : Tomáš Čachotský (Motor Jeřábek et Nestrašil terminent la soirée avec trois points.Lecartonne dans le derby contreet conforte sa cinquième place face au dernier du classement.compte trois points,etdeux. Dans la cage,blanchit avec 17 arrêts.remporte une quatrième victoire en cinq parties en l'emportant sans vraiment briller à. Les mineurs mènent de deux longueurs grâce àet. L'Energie multiplie les efforts mais ne débloque son compteur qu'à 1'23 du terme grâce à. Les visiteurs sortent leur gardien.conclut en cage vide. KV sort des places qualificatives pour les playoffs à la treizième place à trois points devant la dernière place synonyme de relégation, l'avenir reste sombre dans la cité thermale.s'impose au forceps à domicile face àmais remporte des points précieux qui lui permettent de passer neuvième. Pourtant le BK a démarré parfaitement le match et menait encore 3-1 à la moitié de celui-ci. Un gros effort des locaux leur permettent d'égaliser avant la deuxième sirène. Le dernier tiers est de qualité, à cinq minutes de la fin,dévie le slap deau fond des filets visiteurs. Les lions pressent pour revenir, en vain.Leredémarre enfin après trois revers consécutifs, il l'emporte en prolongation sur la glace de. Grâce à ce succès, il rentre de nouveau dans les places protégées. L'éblouissantdonne l'avantage aux visiteurs pour son treizième but de la saison. Les BTL accélèrent, égalisent et passent même devant avant la première sirène.égalise au deuxième vingt. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout. En prolongation,longe le but local et parvient à glisser au fond.*** : Jindřich Abdul (VervaLitvínov)** : Pavel Musil (HC Olomouc)* : Tomáš Čachotský (Motor České Budějovice) © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo