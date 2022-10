Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Retour au sommet Vítkovice cartonne et revient en tęte de l'extraliga. Třinec et Plzeň signent une deuxičme victoire de suite Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 29/09/2022 ŕ 21:00 Tweeter

Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav : 4-0

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 2-3 ap

Rytíři Kladno - Oceláři Třinec : 1-2



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Stezka arręte Mladá Boleslav, Vítkovice revient en tęte

Gros duel en haut de tableau à Ostrava, les locaux de Vítkovice reçoivent les lions de Mladá Boleslav qui restent sur trois victoires de rang. Le vainqueur de la rencontre passera en tête du championnat. Les mineurs démarrent bien et s'offrent quelques occasions, bien gérées par Novotný. Les lions accélèrent alors et se montrent plus dangereux mais ne peuvent ouvrir les compteurs avant le premier coup de sirène. Le deuxième est marqué par de nombreuses pénalités de part et d'autres mais aucune des deux formations n'arrive à en profiter et le score reste vierge après quarante minutes. Au début du dernier tiers, Vítkovice hausse le ton et débloque enfin son compteur. Gewiese slape de la bleue, Kalus dévie entre les pads du portier vert et ouvre le score. Le BK presse pour égaliser sans succès face au solide Stezka. Sur un contre, Lakatoš s'échape seul et gagne son duel pour doubler la mise. Les mineurs sont pénalisés en fin de match, Mladá Boleslav sort son gardie - BK Mladá Boleslav : 4-0Bílí Tygři Liberec -: 2-3 apRytíři Kladno -: 1-2Gros duel en haut de tableau à Ostrava, les locaux dereçoivent les lions dequi restent sur trois victoires de rang. Le vainqueur de la rencontre passera en tête du championnat. Les mineurs démarrent bien et s'offrent quelques occasions, bien gérées par. Les lions accélèrent alors et se montrent plus dangereux mais ne peuvent ouvrir les compteurs avant le premier coup de sirène. Le deuxième est marqué par de nombreuses pénalités de part et d'autres mais aucune des deux formations n'arrive à en profiter et le score reste vierge après quarante minutes. Au début du dernier tiers, Vítkovice hausse le ton et débloque enfin son compteur.slape de la bleue,dévie entre les pads du portier vert et ouvre le score. Le BK presse pour égaliser sans succès face au solide. Sur un contre,s'échape seul et gagne son duel pour doubler la mise. Les mineurs sont pénalisés en fin de match, Mladá Boleslav sort son gardie l'occasion pour Lakatoš de marquer encore deux fois en cage vide pour compléter le tour du chapeau. Stezka blanchit avec 37 arrêts, Vítkovice reprend triomphalement la tête de l'extraliga tchèque.

Les Oceláři après une première victoire à domicile mardi ont remis le couvert mais cette fois à l'extérieur avec un mince succès sur la glace de Kladno. Ce sont les locaux qui ouvrent la marquent au premier tiers, mais les Métallurgistes égalisent au deuxième avant que Chmielewski ne donne l'avantage au dernier. Les Rytíři ont tout tenté pour revenir, en vain. Un deuxième succès de rang qui permet à Třinec de remonter dixième.

Plzeň également en grandes difficultés en début de championnat a enfin décroché un succès lors du dernier match à domicile. Les Indiens remportent un deuxième succès consécutif cette fois sur la glace de Liberec. Les visiteurs démarraient bien avec un premier but sur un temps fort, signé Zámorský depuis la bleue. Au deuxième vingt, Mertl mène à bien un raid solitaire pour doubler la mise. Les tigres blancs canonnent mais ne parviennent pas à revenir au score. Finalement un excellent dernier tiers leur permet de recoller grâce à Bulíř à cinq contre trois, puis à égaliser par Flynn qui reprend depuis le slot. Il faut disputer une prolongation, elle ne dure guère, Zámorský prend le meilleur sur le défenseur local, seul face au but qu'il longe, il glisse entre les pads du portier et donne la victoire aux Indiens.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Petr Zámorský (Škoda Plzeň)

** : Aleš Stezka (Vítkovice Ridera)

* : Dominik Lakatoš (Vítkovice Ridera) n, © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo