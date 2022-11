Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Retour du passé Litvínov avec ses maillots rétro remporte une impeccable victoire mais reste dernier, Kladno et Plzeň se relancent également en bas de tableau. Karlovy Vary et Olomouc remontent encore tandis que Brno confirme avec une sixième victoire de rang Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/10/2022 à 21:00 Tweeter

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec : 3-2

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc : 2-3 TAB

Mountfield HK - Karlovy Vary : 1-2

Škoda Plzeň - Vítkovice Ridera : 4-3 ap

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 3-0

Verva Litvínov - Sparta Prague : 4-0



Photographe : Vladislav Kollert pour hcverva.cz Litvínov brille et rebondit dans son maillot rétro

Litvínov renouait avec le passé en jouant avec un maillot rétro qui présentait un ancien logo et design. Pour autant c'était aussi un match d'avenir puisque le premier de son nouvel entraîneur Mlejnek qui remplace la star Růžička congédié après le départ catastrophique du Verva. Les pétrochimistes restent derniers au général et sur une série horrible de sept défaites consécutives. La réception de Prague qui a remporté ses deux derniers matchs s'annonce délicate. Le premier tiers est de bonne facture, les locaux dominent légèrement mais le score reste vierge. Il eest marqué par la blessure de Kempný coupé à la jambe et qui saigne abondemment il sort sur civière en direction de l'hôpital. Le Sparta commet de nombreuses fautes comme à sa mauvaise habitude, les jaunes et noirs en profitent et marquent deux fois en powerplay au tiers médiant. Gut dans le slot profite d'un rebond et Estephan seul au second poteau font trembler les filets. Le Sparta ne parvient pas à débloquer son compteur tandis que les pétrochimistes régalent leurs partisans. Sur un engagement remporté en zone offensive Zdráhal alourdit la mise. La frustration ronge les Pragois encore sanctionnés, Estephan inscrit son deuxième but et son troisième point du match. Tomek blanchit avec 30 arrêts. Litvínov remporte une éclatante victoire sous son nouveau coach avec son maillot rétro, le passé et l'avenir s'entremêlent dans la ville pétrochimique.

Pas de surprise à Brno où les locaux s'imposent pour la sixième fois consécutive en glaçant le Motor. Comme souvent la Kometa n'a pas été éblouissante mais efficace avec deux buts dès le premier tiers. Une fois encore Furch a été exceptionnel et blanchit avec 42 arrêts. Les Moraves du Sud restent sur la dernière place du podium. Avec ce revers, České Budějovice voit revenir sur lui Kladno et un peu plus loin encore Litvínov.

Dans un duel épique pour la quatrième place sur la glace de Mladá Boleslav c'est Olomouc qui l'emporte aux tirs au but et récupère donc le fauteuil convoité au détriment de son adversaire du jour. Les deux équipes se neutralisent après le temps réglementaire et la prolongation malgré un incroyable surdomination des locaux qui se sont heurtés à 50 rerpises sur Lukáš. Aux tirs au but le portier des coqs repousse encore tout tandis que les trois premiers tireurs du HCO marquent. Troisième défaite de suite pour le BK qui commence à douter.

Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Lukeš et Karlovy Vary l'emportent et passent 6ème

Karlovy Vary s'offre une belle victoire sur la glace de Hradec Králové et s'empare de la sixième place du général. L'Energie démarre fort et frappe la première grâce à un une-deux parfait entre Kružík et Rachůnek qui permet au second cité de déjouer Kiviaho. Les visiteurs sont très indisciplinés et Mountfield en profite pour égaliser grâce à Smoleňák qui convertit un rebond au premier poteau. KV est beaucoup pénalisé au tiers médiant mais tient, mieux encore elle repasse devant. Balហrécupère un palet perdu en sortie de zone par les locaux, il envoie un missile dans le but des lions. Les locaux surdominent le dernier vingt mais Lukeš tient bon jusqu'au bout et permet à l'Energie de l'emporter en Bohême du Nord.

Plzeň signe une deuxième victoire de suite contre un des premiers du championnat, à domicile les Indiens ont déjoué Vítkovice en prolongation grâce à Zámorský. Le match a été très disputé, les locaux menaient 2-0 après vingt minutes. Les mineurs marquent deux fois en deux minutes en fin de deuxième tiers pour égaliser. Profitant d'un powerplay, Malát remet le club de Škoda devant avant que Gewiese n'égalise et envoie tout le monde en prolongation. Deuxième défaite de suite pour Vítkovice qui maintient pourtant sa deuxième place.

Plzeň signe une deuxième victoire de suite contre un des premiers du championnat, à domicile les Indiens ont déjoué Vítkovice en prolongation grâce à Zámorský. Le match a été très disputé, les locaux menaient 2-0 après vingt minutes. Les mineurs marquent deux fois en deux minutes en fin de deuxième tiers pour égaliser. Profitant d'un powerplay, Malát remet le club de Škoda devant avant que Gewiese n'égalise et envoie tout le monde en prolongation. Deuxième défaite de suite pour Vítkovice qui maintient pourtant sa deuxième place.

Les Rytíři sont à la relance avec une belle victoire devant leur public face à Liberec qui leur permet de se rapprocher de la bonne partie du tableau. Les tigres blancs mènent la danse 2-1 après vingt minutes grâce à Balinskis et Birner. Dès les premières secondes du tiers médiant, Brodecki égalise sur un powerplay. Les chevaliers continuent de jouer leur chance, Procházka fait un gros effort pour entrer en zone puis dépose une offrande dans l'axe pour Klepiš qui donne l'avantage à Kladno. Les locaux ne lâcheront plus cette avance et l'emportent. Les Bílí Tygři encaissent une cinquième défaite consécutive et continuent de plonger au général.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Giorgio Estephan (Verva Litvínov)

** : Jan Lukáš (HC Olomouc)

*** : Giorgio Estephan (Verva Litvínov)

** : Jan Lukáš (HC Olomouc)

* : Dominik Furch (Kometa Brno)







