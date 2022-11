Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Soirée de renversements Liberec remporte enfin une victoire après 6 revers de suite en marquant 4 buts au dernier tiers. Vítkovice confirme en haut de tableau grâce à une victoire en toute fin de match. Plzeň et Kladno remontent grâce à des victoires arrachées après d'incroyables retournements de situation. Une sacrée soirée des renversements en République Tchèque Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 04/11/2022 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Mountfield HK : 2-1

Energie Karlovy Vary - Škoda Plzeň : 4-5 ap

Vítkovice Ridera - Sparta Praha : 3-2

Rytíři Kladno - Verva Litvínov : 3-2 ap

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav : 6-2



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři surclassent Mladá Boleslav dans le derby

Liberec qui reste sur six défaites consécutives a plongé au classement, elle reçoit Mladá Boleslav qui est dans une sale série de cinq revers de suite. L'une de ces deux équipes rebondira à l'issue de cette rencontre. Il ne fallait pas arriver en retard à la Home Credit Arena, Vlach entre en zone et dépose une offrande au deuxième poteau pour Najman qui vient glisser au fond et ouvre le score pour les tigres blancs après moins de deux minutes de jeu. Le tiers est équilibré et le BK force pour revenir. En fin de tiers, profitant du trafic devant la cage, Beránek égalise d'un tir lointain dans l'axe. Dès la reprise les verts pressent sur le but local, Eberle dans le slot donne l'avantage aux visiteurs. Les Bílí Tygři inversent la tendance, ils profitent d'un powerplay et Najman égalise. Les locaux sont pénalisés en début de tiers mais, Šír s'empare du palet à la bleue et seul face au gardien, gagne son duel et remet les tigres blancs devant. A peine une minute après, sur un autre revirement, Liberec double la mise. Ordoš chippe le palet et contre, il sert Flynn au second poteau qui fait trembler les filets. MB perd son sang froid et commet une double faute, l'occasion pour Balinskis de creuser encore l'avance locale. Le BK pousse pour revenir, en vain. Najman complète même le tour du chapeau en toute fin de partie. Nette victoire pour les Bílí Tygři qui renouent enfin avec le succès et remontent à la neuvième place. Lourde défaite dans le derby, la sixième de suite pour Mladá Boleslav désormais septième.

hokejkv.cz Plzeň renverse Karlovy Vary sur le fil et remonte

Plzeň renverse complètement le match à Karlovy Vary pour l'emporter en prolongation et remonter brutalement à la sixième place. L'Energie menait 2-1 après quarantes minutes et même 3-1 en début de dernier tiers grâce à un doublé de Jiskra. Mais les Indiens marquaient deux buts en l'espace d'une minute pour égaliser. Holešinský marquait en suppériorité son deuxième but en deux matchs pour permettre au club de renverse complètement le match àpour l'emporter en prolongation et remonter brutalement à la sixième place. L'Energie menait 2-1 après quarantes minutes et même 3-1 en début de dernier tiers grâce à un doublé de. Mais les Indiens marquaient deux buts en l'espace d'une minute pour égaliser.marquait en suppériorité son deuxième but en deux matchs pour permettre au club de Škoda de mener à cinq minutes de la fin. KV s'affole et donne tout pour revenir, à l'ultime minute de jeu Koblasa marque son deuxième but du match, arrache l'égalisation et envoie tout le monde en prolongation. Dans les ultimes secondes de l'overtime, Blomstrand dévie au second poteau pour Mertl qui donne la victoire à Plzeň. La nouvelle recrue slovaque Holešinský termine avec trois points, tout comme Zámorský .

Quatrième victoire en six matchs pour České Budějovice qui confirme son retour aux affaires en remontant onzième. Mountfield subit une troisième défaite en quatre parties et glisse dixième un point seulement devant leur adversaire du jour.

Les Rytíři remportent une victoire incroyable dans un match capital en bas de tableau contre Litvínov. Grâce à ce succès réussi après un come-back de folie, ils abandonnent le dernier fauteuil à leur adversaire du soir. Plutôt dominateurs dans les deux premiers vingt, les pétrochimistes marquent un but dans chacun de ces tiers signés Havelka et Kudrna. Kladno surdomine mais ne parvient pas à déjouer Godla. Finalement à deux minutes du terme, Kubík dévie au fond le slap de Klepiš pour débloquer le compteur local. La pression est infernale sur le but du Verva, à 50 secondes du coup de sirène, Zikmund parvient à pousser le palet au fond sur un rebond relâché par le portier slovaque et arrache l'égalisation. Il faut disputer une prolongation, elle ne dure guère. Kladno a la grinta et ne la lâche plus. Cibulskis dévie devant l'enclave pour Plekanec, le capitaine local donne une victoire inesperée aux chevaliers, revenus de l'enfer et acclamés par leur public.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Lakatoš (Vítkovice Ridera)

** : Adrián Holešinský ( Škoda Plzeň)

* : Adam Najman (Bílí Tygři Liberec)







