TELH : Solide et réaliste Plzeň solide et réaliste continue de remonter tout comme Brno qui se cale en haut et le Sparta Prague qui a toutefois peiné. En haut de tableau, Liberec est toujours parfait Philippe Rouinssard le 07/10/2022 à 21:00

Sparta Prague : 2-3 ap

Rytíři Kladno - Škoda Plzeň : 0-4

Kometa Brno - Verva Litvínov : 5-4

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 6-2



hcplzen.cz Le Škoda Plzeň s'impose nettement à Kladno

Plzeň battu sur le fil contre Brno espère poursuivre sa bonne série en se déplaçant à Kladno qui doit rebondir. Les visiteurs frappent vite, Kodýtek pousse au fond un rebond lâché par le gardien local et ouvrent la marque dès la deuxième minute. Les chevaliers dominent le premier tiers mais ne peuvent égaliser. Au deuxième tiers, les Rytíři restent les plus dangereux mais toujours sans parvenir à marquer. A l'inverse Plzeň donne une leçon de réalisme, et Bitten qui sort de prison au bon moment est mis sur orbite par Houdek, il gagne son duel et double la mise. Kladno hausse le ton au dernier vingt, mais même à cinq contre trois il ne peut déjouer Svoboda. Les Indiens font feu de tout bois, sur une bonne contre-offensive, Blomstrand parvient à se créer une brêche et marque à son tour. Les locaux ne se découragent pas mais ne parviendront pas à faire céder Svoboda qui blanchit avec 28 arrêts. Adamec parti dans la profondeur dans les derniers instants du match passe même le but du 4-0.

Les Bílí Tygři continuent de régaler et s'offrent une troisième victoire de suite, et une deuxième très nette en surclassant Olomouc. Liberec déroule son hockey pour mener 4-0 à la moitié du match. Les coqs réagissent en inscrivant deux buts en fin de tiers médiant tout reste encore possible. Cependant les tigres reprennent le large définitivement au dernier tiers avec deux nouveaux buts. 6 buts marqués par six joueurs différents. Pourtant, Balinskis, Frolík, Melancon, Najman et Rychlovský ont compté deux points, idem pour Bambula côté perdants.

hcmotor.cz Le Sparta s'impose sur le fil à České Budějovice

Brno remporte un match complètement fou contre le Verva. Les locaux mènent après 20 minutes de jeu grâce à Horký. Litvínov égalise dès la reprise, mais la Kometa repasse devant. Hlava égalise en fin de tiers, moins d'une minute plus tard, Estephan donne l'avantage aux visiteurs. Brno marque deux buts dans les deux premières minutes du dernier tiers pour de nouveau renverser le match. Gut égalise dans la minute suivante, mais en infériorité dans la minute d'après, Kollár a encore remis les locaux devant ! Ce match endiablé se calme et la comète verrouille son avance jusqu'au bout. Brno remonte à la sixième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Miroslav Svoboda (Škoda Plzeň)

** : Michal Řepík (Sparta Prague)

